Ми їх весь цей час недооцінювали: вчені навчили риб рахувати

Додавання далося рибам легше віднімання

Напевно, більшість людей не схильні розцінювати риб, як тварин з високими розумовими здібностями, хоча вони вже показали, що вміють водити машини. А нове дослідження лише додає аргументів на користь того, що, можливо, ми їх весь цей час недооцінювали.

Принаймні такого висновку дійшли вчені з Боннського університету, чия робота була опублікована в журналі Scientific Reports. Вони змусили риб навчитися рахувати.

В експериментах взяли вісім прісноводних риб-цихлід псевдотрофеусів зебр (Maylandia zebra), а також вісім річкових скатів кільцевих(Potamotrygon motoro). Спеціально для них вчені створили камери з двома екранами, де показували арифметичні завдання у вигляді наборів точок різних кольорів, до яких треба було додати або відняти одиницю.

Точки синього кольору відповідали за додавання, а жовті за віднімання. Рибі давали п’ять секунд на те, щоб запам’ятати зображення на першому екрані, наприклад, чотири точки синього кольору, а потім показували їй ще два екрани з трьома і п’ятьма точками і якщо піддослідний вибирав правильне значення, то йому давали винагороду.

Спочатку риби вибирали екрани випадковим чином, проте потім зрозуміли у чому суть експерименту і почали вибирати правильні значення набагато частіше. З восьми цихлід рахувати навчилися шість, а зі скатів — три. Втім, якщо для цихлід ймовірність вибору правильного варіанта була 78% для складання та 69% для віднімання, то для скатів ці показники зросли до 94% та 89% відповідно.

Вчені тепер планують ускладнити завдання, проте навіть зараз зрозуміло, що науці доведеться переглянути свої переконання про когнітивні здібності риб.

Це не єдине дивовижне відкриття про риби останнім часом. Так нещодавно вчені зрозуміли, що гігантські акули можуть виявитися теплокровними, при цьому за майже 250 років їхнього активного вилову ніхто на це не звернув уваги.