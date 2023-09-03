Мы их все это время недооценивали: ученые научили рыб считать

Сложение далось рыбам легче вычитания

Наверняка большинство людей не склонны расценивать рыб, как животных с высокими умственными способностями, хотя они уже показали, что умеют водить машины. А новое исследование лишь добавляет аргументов в пользу того, что возможно мы их все это время недооценивали.

По крайней мере к такому выводу пришли ученые из Боннского университета, чья работа была опубликована в журнале Scientific Reports. Они заставили рыб научиться считать.

В экспериментах взяли восемь пресноводных рыб-цихлид псевдотрофеусов зебр (Maylandia zebra), а также восемь пресноводных скатов глазчатых хвостоколов (Potamotrygon motoro). Специально для них ученые создали камеры с двумя экранами, где показывали арифметические задачи в виде наборов точек разных цветов, к которым надо было прибавить или отнять единицу.

Точки синего цвета отвечали за сложение, а желтые за вычитание. Рыбе давали пять секунд на то, чтобы запомнить изображение на первом экране, к примеру четыре точки синего цвета, а затем показывали ей еще два экрана с тремя и пятью точками и если подопытный выбирал правильное значение, то ему давали вознаграждение.

Поначалу рыбы выбирали экраны случайным образом, однако затем поняли в чем суть эксперимента и начали выбирать правильные значения намного чаще. Из восьми цихлид считать научились шесть, а из скатов — три. Впрочем, если для цихлид вероятность выбора правильного варианта была 78% для сложения и 69% для вычитания, то для скатов эти показатели возросли к 94% и 89% соответственно.

Ученые теперь планируют усложнить задачу, однако даже сейчас понятно, что науке придется пересмотреть свои убеждения о когнитивных способностях рыб.

Стоит отметить, что это не единственное удивительное открытие о рыбах в последнее время. Так недавно ученые поняли, что гигантские акулы могут оказаться теплокровными, при этом за почти 250 лет их активного отлова никто на это не обратил внимания.