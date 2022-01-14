Золотых рыбок научили управлять машиной: как это выглядит (видео)

Некоторые рыбки показали, что справляются с "вождением" лучше своих собратьев.

Израильские ученые создали специальный "автомобиль" для золотых рыбок и оценили, как они справляются с "вождением" транспортных средств.

Результаты исследования, проведенного Университетом Бен-Гуриона, были обнародованы в научном журнале ScienceDirect.

"Рыбомобиль", который кратко назвали FOV (Fish Operated Vehicle или "Транспорт, управляемый рыбой"), представляет собой четырехколесную платформу с аквариумом и лидаром, оценивающим позицию рыбки в нем. Когда животное подплывает к стенке, устройство дает команду двигаться в том направлении.

Как оказалось, все шесть "водителей" очень быстро научились управлять транспортом, так как им не составило труда понять, что между их движениями в аквариуме и перемещением этого аквариума есть прямая взаимосвязь.

Кроме того, по итогу "тест-драйва" ученые поняли, что разные рыбки обладают разными навыками к "вождению", поскольку некоторые из них справлялись с задачей быстрее, чем другие их собратья.

Если это исследование показалось вам странным, то стоит напомнить, что недавно американские ученые нашли клитор у самок дельфина и тем самым доказали, что они могут заниматься сексом для удовольствия, а не только для размножения.