Золотих рибок навчили керувати машиною: як це виглядає (відео)

Деякі рибки показали, що справляються з "керуванням" краще за своїх побратимів.

Ізраїльські вчені створили спеціальний "автомобіль" для золотих рибок та оцінили, як вони справляються з "керуванням" транспортних засобів.

Результати дослідження, проведеного Університетом Бен Гуріона, були оприлюднені в науковому журналі ScienceDirect.

"Рибомобіль", який коротко назвали FOV (Fish Operated Vehicle або "Транспорт, керований рибою"), є чотириколісною платформою з акваріумом і лідаром, що оцінює позицію рибки в ньому. Коли тварина підпливає до стінки, пристрій дає команду рухатися у тому напрямі.

Як виявилося, всі шість "водіїв" дуже швидко навчилися керувати транспортом, тому що їм не важко зрозуміти, що між їхніми рухами в акваріумі та переміщенням цього акваріума є прямий взаємозв’язок.

Крім того, за підсумком "тест-драйву" вчені зрозуміли, що різні рибки мають різні навички до "водіння", оскільки деякі з них справлялися із завданням швидше, ніж інші їхні побратими.

Якщо це дослідження здалося вам дивним, варто нагадати, що недавно американські вчені знайшли клітор у самок дельфіна і тим самим довели, що вони можуть займатися сексом для задоволення, а не тільки для розмноження.