Таинственное "золотое яйцо" на дне океана поставило ученых в тупик: они не могут понять, что это такое (фото)

Морские обитатели все еще способны удивить ученых

Несмотря на то, что глубины океана пугали и привлекали человеческие умы с глубокой древности, но до сих пор мы знаем о них ничтожно мало. Именно поэтому новые экспедиции ученых очень часто завершаются открытием новых биологических видов, которые могут выглядеть, как минимум, очень странно.

Это же произошло и во время экспедиции научного судна Okeanos Explorer, которое этим летом отправилось к побережью Аляски под эгидой Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Как информирует ведомство, в этот раз исследователям удалось обнаружить там неведомый организм, который напоминал золотистый купол размером с ладонь человека.

Существо было обнаружено на глубине в 3300 метров 30 августа этого года во время исследования подводной горы в Заливе Аляски. Ученые сразу обратили внимание на яркий объект, который, впрочем, пока опознать не удалось.

Ученые смогли извлечь образец на поверхность с помощью подводного робота, теперь его передадут на ДНК-экспертизу, чтобы определить, что оно такое.

В настоящее время исследователи затрудняются сказать, что же они нашли, но они уже выдвинули ряд предположений, начиная с того, что это яйцо какого-то морского животного и заканчивая версией с мертвой губкой, которая прикрепилась к кораллу.

При этом на "теле" существа имелся разрыв, который мог быть как следствием того, что животное покинуло яичную оболочку или же попыткой морского хищника скушать организм.

Процесс извлечения неопознанной формы жизни

"Хотя нам удалось извлечь "золотой шар" и доставить его на корабль, мы до сих пор не можем идентифицировать его. Мы знаем только факт, что он имеет биологическое происхождение", — отметил один из членов экспедиции Сэм Кандио.

При этом он подчеркнул, что эта находка свидетельствует о том, насколько мало мы знаем о том, что происходит в морских глубинах.

Извлеченное на поверхность существо

Стоит отметить, что это не единственное удивительное открытие о морских обитателях в последнее время. Так недавно ученые поняли, что гигантские акулы могут оказаться теплокровными, при этом за почти 250 лет их активного отлова никто на это не обратил внимания.