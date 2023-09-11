Магічні "тенісні кульки": археологи розгадали загадку старої знахідки

Тканина глиняних предметів говорить про їхнє походження з Єгипту.

Ізраїльські археологи з’ясували, що давні глиняні артефакти, виявлені на півдні країни ще в 1990-х, використовувалися для популярних магічних ритуалів близько 400 років тому. За словами дослідників, магічні ритуали, ймовірно, проводилися для захисту від пристріту, лікування хвороб та багато іншого.

У статті дослідників вказується, що тканина глиняних предметів говорить про їхнє походження з Єгипту. Це може вказувати на те, що мусульманські паломники шляхом з Каїру до Мекки зупинялися у професійних чаклунів.

Для довідки: Через Ейлатські гори починаючи приблизно з VII і аж до XIX століття нашої ери проходила Дорога пілігримів, що починається в околицях Каїра, перетинає Синайський півострів, оминає Акабську затоку Червоного моря і йде по території Аравійського півострова в Мекку. Загадковий набір артефактів було знайдено поряд з місцем, де за часів Оттоманської імперії, у XIII–XIV століттях, знаходився наметовий табір, у якому відпочивали паломники, що чинили хадж.

Колекція в основному складається з глиняних кулястих брязкальців, деякі з яких нагадують м’ячі для настільного тенісу. Брязкальця містять маленькі камінці, які при струшуванні видають звук.

У комплекс також входять два мініатюрні жертовники для пахощів, фігурка оголеної жінки або богині з піднятими руками, кілька інших фігурок та кольорові кварцові камінці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дослідникам вдалося виявити там невідомий організм в океані.