Магические "теннисные шарики": археологи разгадали загадку старой находки

Ткань глиняных предметов говорит об их происхождении из Египта

Израильские археологи выяснили, что древние глиняные артефакты, которые были обнаружены на юге страны еще в 1990-х, использовались для популярных магических ритуалов около 400 лет назад. По словам исследователей, магические ритуалы, вероятно, проводились для защиты от сглаза, лечения болезней и многого другого.

В статье исследователей указывается, что ткань глиняных предметов говорит об их происхождении из Египта. Это может указывать на то, что мусульманские паломники по пути из Каира в Мекку останавливались у профессиональных колдунов.

Для справки:Через Эйлатские горы начиная примерно с VII и вплоть до XIX века нашей эры проходила Дорога пилигримов, начинающаяся в окрестностях Каира, пересекающая Синайский полуостров, огибающая Акабский залив Красного моря и идущая по территории Аравийского полуострова в Мекку. Загадочный набор артефактов был найден рядом с местом, где во времена Оттоманской империи, в XIII–XIV веках, находился палаточный лагерь, в котором отдыхали совершающие хадж паломники.

Коллекция в основном состоит из глиняных шаровидных погремушек, некоторые из которых напоминают мячи для настольного тенниса. Погремушки содержат маленькие камешки, которые при встряхивании издают звук.

В комплекс также входят два миниатюрных жертвенника для благовоний, фигурка обнаженной женщины или богини с воздетыми руками, несколько других фигурок и цветные кварцевые камешки.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследователям удалось обнаружить там неведомый организм в океане.