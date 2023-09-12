На Солнце обнаружено 77 пятен: спровоцируют ли они магнитные бури на Земле

Магнитная активность на светиле только увеличивается

Астросиноптики предупреждали о магнитной буре, которая могла стать следствием взрыва на новообразованном пятне AR3429. Хотя магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии который день подряд, но в течение 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Как сообщает сайт Meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,39. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,39 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

По словам специалистов, вероятность малого геомагнитного шторма во вторник составляет 10%, а большого — 1 процент. А количество солнечных пятен по состоянию на 12 сентября составляет 77.

В то же время сайт Tesis.xras обнародовал обновленный график магнитных бурь в сентябре и начале октября.

В первом месяце осени, а именно 13, 23 и 29 сентября, ожидается небольшое магнитное возмущение 4 баллов силой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.