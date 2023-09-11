Резкий удар с Солнца может скоро нанести магнитные бури на Земле

Хотя сентябрь предполагается "геоспокойным", но на звезде постоянно вспыхивают пятна

На светиле есть куча пятен, которые очень быстро растут и могут стать причинами геомагнитных штормов на Земле. Новообразованное пятно AR3429 вспыхнуло сегодня утром, 11 сентября, вызвав солнечную вспышку и всплеск плазмы.

Как сообщает сайт Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ) очень быстро двигается и находится на границе зоны удара Земли. Резкий удар по магнитосфере нашей планеты может произойти в конце этой недели.

В то же время сайт Tesis.xras обнародовал обновленный график магнитных бурь в сентябре и начале октября. Специалисты добавляют, что на нем произошли существенные изменения.

Итак, в первом месяце осени земляне готовятся к небольшому магнитному возмущению 4 баллов, а именно 13, 23 и 29 сентября.

Более-менее масштабные изменения касаются октября. В следующем месяце осени Солнце "запланировало" на Земле 3 небольших магнитных возмущения 4 баллов силой. Они должны были состояться 1-2 и 4 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ученые из солнечной лаборатории продемонстрировали, как образуется солнечная вспышка на звезде.