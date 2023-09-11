Різкий удар з Сонця може скоро спричинити магнітні бурі на Землі

Хоча вересень передбачається "геоспокійним", але на зірці постійно спалахують плями

На світилі є купа плям, які дуже швидко ростуть і можуть стати причинами геомагнітних штормів на Землі. Новоутворена пляма AR3429 спалахнула сьогодні вранці, 11 вересня, викликавши сонячний спалах і сплеск плазми.

Як повідомляє сайт Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ) дуже швидко рухається і він знаходиться на межі зони удару Землі. Різкий удар по магнітосфері нашої планети може статися наприкінці цього тижня.

Водночас сайт Tesis.xras оприлюднив оновлений графік магнітних бур у вересні та на початку жовтня. Фахівці додають, що на ньому відбулись значні зміни.

Тож, у першому місяці осені земляни готуються до невеликого магнітного збурення 4 балів, а саме 13, 23 та 29 вересня.

Більш-менш масштабні зміни стосуються жовтня. У наступному місяці осені Сонце "запланувало" на Землі 3 невеликі магнітні збурення 4 балів силою. Вони мали б відбутись 1-2 та 4 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вчені з сонячної лабораторії продемонстрували, як утворюється сонячний спалах на зірці.