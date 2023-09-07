Сонячних плям стає дедалі більше: чи стануть вони причиною магнітної бурі на Землі

Фахівці з лабораторій застерігають про удар

Астросиноптики попереджали про ймовірний вибух на сонячній плямі, яка "прокинулась" через два дні після свого створення, але на світилі вона не одна. Вчені кажуть, що на Сонці є група плям, які дуже швидко ростуть.

Як повідомляють синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) для Spaceweather, вірогідність спалахів класу М на зірці 7 вересня складає 25%, а класу Х — 5 відсотків.

Водночас фахівці з сайту Meteoprog кажуть, що 7 вересня суттєвих магнітних бур не очікується.

"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,26", — мовиться на сайті.

Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.