На Сонці активізувалась "спляча" пляма: чи спричине вона магнітну бурю на Землі

Світило знову вередує

Хоча вчені спостерігали за сонячною плямою AR3421, яка могла вибухнути найближчим часом. Однак не вона стане причиною ймовірних штормів на Землі, а інша пляма, яка "прокинулась" через два дні після свого створення.

Як повідомляють вчені з сайту Spaceweather, два викиди корональної маси (СМЕ) вилетіли у космос 5 вересня. Але є вірогідність, що два вибухи вдаряться об комету Нісімура.

Водночас астросиноптики з Meteofor кажуть, що на нашій планеті протягом 6-8 вересня пануватиме геомагнітна тиша.

Тим часом сонячна лабораторія Tesis.xras оприлюднила оновлений графік геомагнітних штормів на вересень та на початок жовтня.

Тож, у вересня відбудеться 3 геомагнітні збурення 4 балів силою — 14, 23 та 29 вересня.

А у наступному місяці земляни готуються також до збурення 4 балів. Зокрема, воно відбудеться 1 та 2 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.