Сонячна пляма от-от може вибухнути: якої сили буде магнітна буря на Землі

Вересень передбачається "геоспокійним"

Останній геомагнітний шторм став наслідком магнітної нитки, яка вибухнула на Сонці нещодавно. Однак на світилі з'явилась пляма AR3421, яка повернута до Землі і може спровокувати спалах.

Як повідомляє сайт Spaceweather, вона має магнітне поле змішаної полярності, яке може зберігати енергію для геоефективних слабких спалахів.

Тим часом фахівці з сайту Meteofor кажуть, що найближчими днями не варто очікувати на геомагнітні шторми.

Протягом 5-7 вересня на Землі відбудеться лише невелике магнітне збурення 1-3 балів силою. Найбільша концентрація сили збурень буде у четвер, 7 вересня, з 3:00 до 6:00.

Водночас за даними сайту Tesis.xras земляни можуть дізнатись про ймовірні магнітні бурі у вересні.

У другій декаді осіннього місяця відбудеться магнітне збурення 4 балів — 16 вересня.

Вересень закінчиться двома збуреннями, які не перевищать 4 балів. Зокрема це відбудеться 23 та 29 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.