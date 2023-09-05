Солнечное пятно вот-вот может взорваться: какой силы будет магнитная буря на Земле

Сентябрь предполагается "геоспокойным"

Последний геомагнитный шторм стал следствием магнитной нити, разразившейся на Солнце недавно. Однако на светиле появилось пятно AR3421, которое повернуто к Земле и может спровоцировать вспышку.

Как сообщает сайт Spaceweather, она обладает магнитным полем смешанной полярности, которое может сохранять энергию для геоэффективных слабых вспышек.

Между тем специалисты с сайта Meteofor говорят, что в ближайшие дни не стоит ожидать геомагнитных штормов.

В течение 5-7 сентября на Земле произойдет лишь небольшое магнитное возмущение 1-3 балла силой. Наибольшая концентрация силы возмущений будет в четверг, 7 сентября, с 3:00 до 6:00.

В то же время, по данным сайта Tesis.xras, земляне могут узнать о возможных магнитных бурях в сентябре.

Во второй декаде осеннего месяца состоится магнитное возмущение 4 баллов – 16 сентября.

Сентябрь закончится двумя возмущениями, которые не превысят 4 балла. В частности это произойдет 23 и 29 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.