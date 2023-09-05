Укр

Солнечное пятно вот-вот может взорваться: какой силы будет магнитная буря на Земле

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Воздействие Солнца на Землю
Воздействие Солнца на Землю. Фото Rozdil.lviv.ua

Сентябрь предполагается "геоспокойным"

Последний геомагнитный шторм стал следствием магнитной нити, разразившейся на Солнце недавно. Однако на светиле появилось пятно AR3421, которое повернуто к Земле и может спровоцировать вспышку.

Как сообщает сайт Spaceweather, она обладает магнитным полем смешанной полярности, которое может сохранять энергию для геоэффективных слабых вспышек.

Между тем специалисты с сайта Meteofor говорят, что в ближайшие дни не стоит ожидать геомагнитных штормов.

В течение 5-7 сентября на Земле произойдет лишь небольшое магнитное возмущение 1-3 балла силой. Наибольшая концентрация силы возмущений будет в четверг, 7 сентября, с 3:00 до 6:00.

В то же время, по данным сайта Tesis.xras, земляне могут узнать о возможных магнитных бурях в сентябре.

Во второй декаде осеннего месяца состоится магнитное возмущение 4 баллов – 16 сентября.

Сентябрь закончится двумя возмущениями, которые не превысят 4 балла. В частности это произойдет 23 и 29 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.

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#Прогноз #Магнитные бури #График