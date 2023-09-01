Сентябрь начался с солнечной вспышки: когда землянам ждать магнитной бури

В графике произошли изменения

Вспышка на светиле, которую спровоцировала магнитная нить, никак не повлияла на геомагнитное состояние нашей планеты. Однако астросиноптики предостерегают о другой опасности — пятно AR3413, которое уже взорвалось и произвело выброс корональной массы (СМЕ) в космос.

Как сообщает сайт Spaceweather, СМЕ 1 сентября может врезаться в Меркурий, а затем в Венеру. Тем самым заряженные частицы выброса просто рассеются и, по всей вероятности, до Земли долетит лишь небольшое количество СМЕ.

Между тем астросиноптики из Meteofor имеют такое же мнение. В течение 1-2 сентября на Земле будет царить геомагнитная тишина, а 3 сентября начнутся магнитные качели. С трех часов ночи и до девяти часов утра на нашей планете произойдет магнитная буря 5 баллов силой, то есть слабая. После этого она уменьшится до возмущения 4 баллов.

В то же время, по данным сайта Tesis.xras, земляне могут узнать о возможных магнитных бурях в сентябре.

В начале этого месяца земляне готовятся к магнитному возмущению 4 баллов, 2 сентября, и геомагнитному шторму 5 баллов, 3 сентября.

А во второй декаде месяца возобновится небольшое возмущение 4 баллов мощностью — 14 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светиле за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.