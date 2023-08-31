Взрыв на Солнце может спровоцировать в ближайшее время магнитные бури: прогноз от астросиноптиков

Ученые очень часто ошибаются по прогнозу

Хотя последние дни августа предполагались "геоспокойными", но Солнце решило иначе. Астросиноптики предостерегают землян о возможных геомагнитных штормах в ближайшие дни, потому что на светили взорвалась магнитная нить.

Как сообщают на сайте Spaceweather, вспышка на звезде может упасть на Землю с вероятностью 50% на 50%, то есть магнитной бури может и не быть.

В то же время специалисты из Meteoprog говорят, что 31 августа солнечная активность на низком уровне.

" За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В8,4 и три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,98. Такие вспышки мало влияют на Землю", — говорится на сайте.

Они добавляют, что вероятность вспышки на Солнце М-класса составляет 15%, а Х-класса – 1%. Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светили за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.