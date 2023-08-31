Вибух на Сонці може спровокувати магнітні бурі найближчим часом: прогноз від астросиноптиків

Вчені дуже часто помиляються щодо прогнозу

Хоча останні дні серпня передбачались "геоспокійними", але Сонце вирішило інакше. Астросиноптики застерігають землян про можливі геомагнітні шторми найближчими днями, бо на світилі вибухнула магнітна нитка.

Як повідомляють на сайті Spaceweather, спалах на зірці може впасти на Землю з ймовірністю 50%на 50%, тобто магнітної бурі може й не бути.

Водночас фахівці з Meteoprog кажуть, що 31 серпня сонячна активність на низькому рівні.

"За останню добу на Сонці відбулися один спалах класу В8,4 і три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,98. Такі спалахи мало впливають на Землю", — мовиться на сайті.

Вони додають, що ймовірність спалаху на Сонці М-класу складає 15%, а Х-класу — 1%. Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.