"Легені планети" можуть зупинитися: вчені розповіли у чому проблема

Людство ще має шанс зупинити катастрофу

Говорячи про тему наслідків глобального потепління, люди зазвичай представляють танення льодовиків, посилення посух і навіть звільнення з крижаних пасток древніх вірусів. Однак у новому дослідженні говориться, що світові через це загрожує куди загрозливіше явище, яке потенційно таїть у собі ще більшу небезпеку.

Так, вчені з Університету Чепмена в Каліфорнії встановили, що через підвищення температури в тропічних лісах може "відключитися" фотосинтез. Дослідження було оприлюднено в журналі Nature.

Як відомо, фотосинтез це своєрідний процес живлення рослин, які для цих цілей використовують воду з коренів, вуглекислий газ із повітря та сонячне світло. Однак, як і будь-яка інша хімічна реакція, ця також має оптимальний температурний діапазон, у якому виконується з найбільшою ефективністю.

Вчені встановили, що верхня планка для фотосинтезу становить приблизно 46,7 градуса за Цельсієм, проте це залежить від виду рослини.

Вони проаналізували супутникові дані в період з 2018 до 2020 року з ділянок у Бразилії, Пуерто-Рико, Панамі та Австралії та помітили, що в основному листя там прогрівалося до 34 градусів, хоча були випадки нагрівання в окремих місцях до 40 градусів, а критичну температуру перевищували близько 0,01% листя.

Зазначається, що при спеці та посусі дерева закривають пори на листі, тим самим запобігаючи витоку води, але при цьому зупиняючи їхню здатність охолоджуватися шляхом випаровування. При перевищенні критичної температури листя просто відмирає і цим веде до смерті всього дерева.

Вивчивши сценарій майбутнього потепління вчені дійшли висновку, що близько 1,5% усіх тропічних листків може розігрітися вище за допустиму температуру і зупинити фотосинтез, а значить і поглинання вуглекислого газу з виробленням кисню.

Про наслідки такого вимирання тропічних лісів вчені не повідомили, проте зазначили, що людство все ще має час, щоб запобігти катастрофі.

Варто зазначити, що в дослідженні використовувалися дані до 2020 року, а тим часом у NASA повідомили, що 2023 став найспекотнішим в історії. При цьому там попереджають, що далі буде лише гірше.