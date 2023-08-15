"Це ненормально": липень 2023 року став найспекотнішим в історії

Дослідники прогнозують, що тенденція до потепління продовжуватиметься

Липень 2023 став найспекотнішим за всю історію спостережень починаючи з 1880 року, при тому в деяких місцях на нашій планеті температура повітря підвищилася на 4 градуси вище норми.

Як передає NASA, такого висновку дійшли дослідники Інституту космічних досліджень Годдарда (GISS) у Нью-Йорку.

Повідомляється, що температура повітря минулого місяця перевищила рекордні показники на 0,24 градуса за Цельсієм та на 1,18 градуса середні показники за період з 1951 по 1980 рік.

"Дані НАСА підтверджують те, що буквально відчували мільярди людей у всьому світі: температура липня 2023 року зробила його найбільш спекотним місяцем за всю історію спостережень", — зазначив глава NASA Білл Нельсон.

Згідно з даними агентства в деяких частинах Південної та Північної Америк, Північної Африки та Антарктики температура повітря піднялася на 4 градуси вище за середні значення.

Зазначається, що це є продовженням тенденції на потепління, а останні п’ять років виявилися найспекотнішими в історії.

"Науці ясно, що це ненормально. Тривожне потепління в усьому світі викликане, перш за все, антропогенними викидами парникових газів. І це підвищення середньої температури підживлює небезпечну екстремальну спеку, яку люди відчувають у всьому світі", — додав директор GISS Гевін Шмідт.

Карта температурних відхилень від норми

Як повідомлялося раніше, потепління може сильно вдарити по Чорному морю, зробивши його мертвим. Це не тільки стане руйнівним для морської екології, а й торкнеться сусідніх країн, включаючи Україну.