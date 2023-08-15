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"Це ненормально": липень 2023 року став найспекотнішим в історії

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Потепління призводить до збільшення випадків лісових пожеж Новина оновлена 15 серпня 2023, 18:46
Потепління призводить до збільшення випадків лісових пожеж

Дослідники прогнозують, що тенденція до потепління продовжуватиметься

Липень 2023 став найспекотнішим за всю історію спостережень починаючи з 1880 року, при тому в деяких місцях на нашій планеті температура повітря підвищилася на 4 градуси вище норми.

Як передає NASA, такого висновку дійшли дослідники Інституту космічних досліджень Годдарда (GISS) у Нью-Йорку.

Повідомляється, що температура повітря минулого місяця перевищила рекордні показники на 0,24 градуса за Цельсієм та на 1,18 градуса середні показники за період з 1951 по 1980 рік.

"Дані НАСА підтверджують те, що буквально відчували мільярди людей у всьому світі: температура липня 2023 року зробила його найбільш спекотним місяцем за всю історію спостережень", — зазначив глава NASA Білл Нельсон.

Згідно з даними агентства в деяких частинах Південної та Північної Америк, Північної Африки та Антарктики температура повітря піднялася на 4 градуси вище за середні значення.

Зазначається, що це є продовженням тенденції на потепління, а останні п’ять років виявилися найспекотнішими в історії.

"Науці ясно, що це ненормально. Тривожне потепління в усьому світі викликане, перш за все, антропогенними викидами парникових газів. І це підвищення середньої температури підживлює небезпечну екстремальну спеку, яку люди відчувають у всьому світі", — додав директор GISS Гевін Шмідт.

Глобальне потепління у липні 2023 року
Карта температурних відхилень від норми

Як повідомлялося раніше, потепління може сильно вдарити по Чорному морю, зробивши його мертвим. Це не тільки стане руйнівним для морської екології, а й торкнеться сусідніх країн, включаючи Україну.

Теги:
#НА СА #Глобальне потепління #Зміна клімату #NASA