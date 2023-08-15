"Це ненормально": липень 2023 року став найспекотнішим в історії
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Дослідники прогнозують, що тенденція до потепління продовжуватиметься
Липень 2023 став найспекотнішим за всю історію спостережень починаючи з 1880 року, при тому в деяких місцях на нашій планеті температура повітря підвищилася на 4 градуси вище норми.
Як передає NASA, такого висновку дійшли дослідники Інституту космічних досліджень Годдарда (GISS) у Нью-Йорку.
Повідомляється, що температура повітря минулого місяця перевищила рекордні показники на 0,24 градуса за Цельсієм та на 1,18 градуса середні показники за період з 1951 по 1980 рік.
"Дані НАСА підтверджують те, що буквально відчували мільярди людей у всьому світі: температура липня 2023 року зробила його найбільш спекотним місяцем за всю історію спостережень", — зазначив глава NASA Білл Нельсон.
Згідно з даними агентства в деяких частинах Південної та Північної Америк, Північної Африки та Антарктики температура повітря піднялася на 4 градуси вище за середні значення.
Зазначається, що це є продовженням тенденції на потепління, а останні п’ять років виявилися найспекотнішими в історії.
"Науці ясно, що це ненормально. Тривожне потепління в усьому світі викликане, перш за все, антропогенними викидами парникових газів. І це підвищення середньої температури підживлює небезпечну екстремальну спеку, яку люди відчувають у всьому світі", — додав директор GISS Гевін Шмідт.
Як повідомлялося раніше, потепління може сильно вдарити по Чорному морю, зробивши його мертвим. Це не тільки стане руйнівним для морської екології, а й торкнеться сусідніх країн, включаючи Україну.