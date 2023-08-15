"Это ненормально": июль 2023 года стал самым жарким в истории

Исследователи прогнозируют, что тенденция к потеплению будет продолжаться

Июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений начиная с 1880 года, при том в некоторых местах на нашей планете температура воздуха повысилась на 4 градуса выше нормы.

Как передает NASA, к такому выводу пришли исследователи Института космических исследований Годдарда (GISS) в Нью-Йорке.

Сообщается, что температура воздуха в прошлом месяце превысила рекордные показатели на 0,24 градуса по Цельсию и на 1,18 градуса средние показатели за период с 1951 по 1980 год.

"Данные НАСА подтверждают то, что буквально чувствовали миллиарды людей во всем мире: температура июля 2023 года сделала его самым жарким месяцем за всю историю наблюдений", — отметил глава NASA Билл Нельсон.

Согласно данным агентства в некоторых частях Южной и Северной Америк, Северной Африки и Антарктики температура воздуха поднялась на 4 градуса выше средних значений.

Отмечается, что это является продолжением тенденции на потепление, а последние пять лет оказались самыми жаркими в истории.

"Науке ясно, что это ненормально. Тревожное потепление во всем мире вызвано, прежде всего, антропогенными выбросами парниковых газов. И это повышение средней температуры подпитывает опасную экстремальную жару, которую люди испытывают во всем мире", — добавил директор GISS Гэвин Шмидт.

Карта температурных отклонений от нормы

Как сообщалось ранее, потепление может сильно ударить по Черному морю, сделав его мертвым. Это не только станет разрушительным для морской экологии, но и затронет соседние страны, включая Украину.