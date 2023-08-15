"Это ненормально": июль 2023 года стал самым жарким в истории
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Исследователи прогнозируют, что тенденция к потеплению будет продолжаться
Июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений начиная с 1880 года, при том в некоторых местах на нашей планете температура воздуха повысилась на 4 градуса выше нормы.
Как передает NASA, к такому выводу пришли исследователи Института космических исследований Годдарда (GISS) в Нью-Йорке.
Сообщается, что температура воздуха в прошлом месяце превысила рекордные показатели на 0,24 градуса по Цельсию и на 1,18 градуса средние показатели за период с 1951 по 1980 год.
"Данные НАСА подтверждают то, что буквально чувствовали миллиарды людей во всем мире: температура июля 2023 года сделала его самым жарким месяцем за всю историю наблюдений", — отметил глава NASA Билл Нельсон.
Согласно данным агентства в некоторых частях Южной и Северной Америк, Северной Африки и Антарктики температура воздуха поднялась на 4 градуса выше средних значений.
Отмечается, что это является продолжением тенденции на потепление, а последние пять лет оказались самыми жаркими в истории.
"Науке ясно, что это ненормально. Тревожное потепление во всем мире вызвано, прежде всего, антропогенными выбросами парниковых газов. И это повышение средней температуры подпитывает опасную экстремальную жару, которую люди испытывают во всем мире", — добавил директор GISS Гэвин Шмидт.
Как сообщалось ранее, потепление может сильно ударить по Черному морю, сделав его мертвым. Это не только станет разрушительным для морской экологии, но и затронет соседние страны, включая Украину.