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"Это ненормально": июль 2023 года стал самым жарким в истории

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Потепление приводит к увеличению случаев лесных пожаров
Потепление приводит к увеличению случаев лесных пожаров

Исследователи прогнозируют, что тенденция к потеплению будет продолжаться

Июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений начиная с 1880 года, при том в некоторых местах на нашей планете температура воздуха повысилась на 4 градуса выше нормы.

Как передает NASA, к такому выводу пришли исследователи Института космических исследований Годдарда (GISS) в Нью-Йорке.

Сообщается, что температура воздуха в прошлом месяце превысила рекордные показатели на 0,24 градуса по Цельсию и на 1,18 градуса средние показатели за период с 1951 по 1980 год.

"Данные НАСА подтверждают то, что буквально чувствовали миллиарды людей во всем мире: температура июля 2023 года сделала его самым жарким месяцем за всю историю наблюдений", — отметил глава NASA Билл Нельсон.

Согласно данным агентства в некоторых частях Южной и Северной Америк, Северной Африки и Антарктики температура воздуха поднялась на 4 градуса выше средних значений.

Отмечается, что это является продолжением тенденции на потепление, а последние пять лет оказались самыми жаркими в истории.

"Науке ясно, что это ненормально. Тревожное потепление во всем мире вызвано, прежде всего, антропогенными выбросами парниковых газов. И это повышение средней температуры подпитывает опасную экстремальную жару, которую люди испытывают во всем мире", — добавил директор GISS Гэвин Шмидт.

Глобальное потепление в июле 2023 года
Карта температурных отклонений от нормы

Как сообщалось ранее, потепление может сильно ударить по Черному морю, сделав его мертвым. Это не только станет разрушительным для морской экологии, но и затронет соседние страны, включая Украину.

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#НАСА #Глобальное потепление #Изменение климата #NASA