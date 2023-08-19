"Світ сліпий до своїх проблем": вчений прогнозує людству масштабне вимирання до кінця століття

Виживуть лише суспільства з найвищим доходом та стабільністю

Різкі темпи зростання кількості населення нашої планети неминуче призведуть до масштабної катастрофи, яка суттєво "підкоригує" чисельність людської популяції.

Як повідомляє Science Alert, про це йдеться в роботі популяційного еколога Вільяма Ріса з Університету Британської Колумбії в Канаді, опублікованій у журналі World.

Зазначається, що на нашій планеті в 1800 жило близько мільярда осіб, а до 1900 їх чисельність зросла до 1,6 мільярда. А ось за наступні сотню років їх кількість стрімко зросла і на сьогодні перевищила 8 мільярдів.

Ріс зазначає, що такий демографічний вибух негативно позначається на екосфері, через що може статися масштабна "корекція населення". При цьому колапс цивілізацій може статися вже до кінця століття.

За його словами, наш вид розвивався так, щоб відтворюватися в експоненційному порядку, розширюватись географічно та споживати всі ресурси, які були йому доступні. Це необхідно було подолати природні виклики, які стояли перед нашими предками.

Втім, розвиток технологій та використання викопного палива дозволило знизити вплив цих викликів, але не змінило нашої суті, а тому наш потенціал для експоненційного зростання був повністю реалізований.

При цьому властиве людям короткострокове мислення, яке допомагало нам вижити в далекому минулому, нікуди не поділося. Воно все ще змушує нас брати все, що є, ігноруючи довгострокові наслідки. Це призвело до надмірного споживання, забруднення навколишнього середовища та глобальних кліматичних змін.

Разом з тим, він наголошує, що спроби подолати потепління, а саме перейти на відновлювані джерела енергії, не тільки не вирішить проблему експоненційного зростання, а ще більше її посилить, оскільки дозволить споживати ще більше.

Вчений зазначає, що всі ці фактори неодмінно призведуть до того, що найближчим часом людство зіткнеться з нестачею продуктів харчування, погодними катаклізмами, спалахами нових хвороб, а також до війн, посилення міграційних процесів та зростання ксенофобії. Вижити в цих умовах зможуть лише найстійкіші та найбагатші суспільства, які зможуть розв'язувати свої проблеми за рахунок інновацій.

"У кращому з можливих світів весь перехід міг би піддаватися контролю таким шляхом, який запобіг би непотрібним стражданням мільйонів (мільярдів?) людей. Але цього не відбувається — і не може статися — у світі, сліпому до власних проблем", — зазначив Ріс.

Як повідомлялося раніше, внаслідок глобального потепління малярійні комарі значно розширили свій ареал проживання. Вчені вважають, що найближчим часом ця хвороба може почати загрожувати ще мільярдам людей на нашій планеті.