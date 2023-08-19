"Мир слеп к своим же проблемам": ученый прогнозирует человечеству масштабное вымирание к концу века

Выживут лишь общества с самым высоким доходом и стабильностью

Резкие темпы роста количества населения нашей планеты неизбежно приведут к масштабной катастрофе, которая существенно "подкорректирует" численность человеческой популяции.

Как сообщает Science Alert, об этом говорится в работе популяционного эколога Уильяма Риса из Университета Британской Колумбии в Канаде, опубликованной в журнале World.

Отмечается, что на нашей планете в 1800 году жило около миллиарда человек, а к 1900 их численность возросла до 1,6 миллиарда. А вот за последующие сотню лет их количество стремительно возросло и к настоящему времени превысило 8 миллиардов.

Рис отмечает, что такой демографический взрыв негативно сказывается на экосфере из-за чего может произойти масштабная "коррекция населения". При том, коллапс цивилизаций может случиться уже до конца века.

По его словам, наш вид развивался так, чтобы воспроизводиться в экспоненциальном порядке, расширяться географически и потреблять все ресурсы, которые были ему доступны. Это было необходимо, чтобы преодолеть естественные вызовы, которые стояли перед нашими предками.

Впрочем, развитие технологий и использование ископаемого топлива позволило снизить воздействие этих вызовов, но не изменило нашу суть, а потому наш потенциал для экспоненциального роста был полностью реализован.

При этом присущее людям краткосрочное мышление, которое помогало нам выжить в далеком прошлом, никуда не делось. Оно все еще заставляет нас брать все, что доступно, игнорируя долгосрочные последствия. Это привело к чрезмерному потреблению, загрязнению окружающей среды и глобальным климатическим изменениям.

Вместе с тем, он подчеркивает, что попытки преодолеть потепление, а именно перейти на возобновляемые источники энергии, не только не решит проблему экспоненциального роста, но еще более ее усугубит, поскольку позволит потреблять еще больше.

Ученый отмечает, что все эти факторы непременно приведут к тому, что в ближайшем будущем человечество столкнется с нехваткой продуктов питания, погодными катаклизмами, вспышками новых болезней, а также к войнам, усилению миграционных процессов и росту ксенофобии. Выжить в этих условиях смогут лишь наиболее стойкие и богатые общества, которые смогут решить свои проблемы за счет инноваций.

"В лучшем из возможных миров весь переход мог бы поддаваться контролю таким путем, который предотвратил бы ненужные страдания миллионов (миллиардов?) людей. Но этого не происходит — и не может произойти — в мире, слепом к собственным проблемам", — отметил Рис.

Как сообщалось ранее, вследствие глобального потепления малярийные комары значительно расширили свой ареал обитания. Ученые считают, что в ближайшем будущем эта болезнь может начать угрожать еще миллиардам людей на нашей планете.