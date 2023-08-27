"Легкие планеты" могут остановиться: ученые рассказали в чем проблема

У человечества еще есть шанс остановить катастрофу

Говоря о теме последствий глобального потепления люди обычно представляют таяние ледников, ужесточение засух и даже освобождение из ледяных ловушек древних вирусов. Однако в новом исследовании говорится, что миру из-за этого грозит куда более угрожающее явление, которое потенциально таит в себе еще большую опасность.

Так ученые из Университета Чепмена в Калифорнии установили, что из-за повышения температуры в тропических лесах может "отключиться" фотосинтез. Исследование было обнародовано в журнале Nature.

Как известно, фотосинтез это своеобразный процесс питания растений, которые для этих целей используют воду из корней, углекислый газ из воздуха и солнечный свет. Однако, как и любая другая химическая реакция, эта тоже имеет оптимальный температурный диапазон, в котором выполняется с наибольшей эффективностью.

Ученые установили, что верхняя планка для фотосинтеза составляет примерно 46,7 градуса по Цельсию, однако это зависит от вида растения.

Они проанализировали спутниковые данные в период с 2018 до 2020 года из участков в Бразилии, Пуэрто-Рико, Панаме и Австралии и заметили, что в основном листья там прогревались до 34 градусов, хотя были случаи нагревания в отдельных местах до 40 градусов, а критическую температуру превышали около 0,01% листьев.

Отмечается, что при жаре и засухе деревья закрывают поры на листьях, тем самым предотвращая утечки воды, но при этом останавливая их способность охлаждаться за счет испарения. При превышении критической температуры листья просто отмирают и тем самым ведут к смерти всего дерева.

Изучив сценарий будущего потепления ученые пришли к выводу, что около 1,5% всех тропических листьев может разогреться выше допустимой температуры и остановить фотосинтез, а значит и поглощение углекислого газа с выработкой кислорода.

О последствиях подобного вымирания тропических лесов ученые не сообщили, однако отметили, что у человечества все еще есть время, чтобы предотвратить катастрофу.

Стоит отметить, что в исследовании использовались данные до 2020 года, а тем временем в NASA сообщили, что 2023 год стал самым жарким в истории. При этом там предупреждают, что дальше будет только хуже.