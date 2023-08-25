Серпень завершується: чи чекати українцям магнітні бурі наприкінці місяця

Сонячні лабораторії оприлюднили оновлені графіки

Вже який раз поспіль Сонце готує геомагнітні подарунки для нашої планети й все дарма, бо кожний викид корональної маси, наприклад з плями чи магнітної нитки, проносяться повз Землю.

Як повідомляє сайт Spaceweather, вчені припустились помилки — уламки від вибуху магнітної нитки на Сонці все-таки не вдарять по Землі, як це було прогнозовано 27 серпня. Тоді магнітна буря сягала б 5-бальної потужності, тобто вона була бслабка.

Тим часом фахівці з Meteofor прогнозують, що протягом 25-27 серпня на Землі відбудеться лише невелике магнітне збурення від 1 до 2 балів силою. Мінімальне геомагнітне коливання відбудеться у суботу, з 3:00 до 21:00.

Водночас вчені з сонячної лабораторії Tesis.xras публікують графік геомагнітних штормів наприкінці серпня та на початку вересня.

Останні дні, 26-31 серпня, не принесуть землянам головні болі. Магнітосфера нашої планети знаходитиметься у стану спокою.

А у першому місяці осені, а саме 14 вересня, відбудеться невелике магнітне збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дослідження вчених щодо того, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.