Август завершается: ждать ли украинцам магнитные бури в конце месяца

Солнечные лаборатории обнародовали обновленные графики

Уже в который раз Солнце готовит геомагнитные подарки для нашей планеты и все напрасно, потому что каждый выброс корональной массы, например из пятна или магнитной нити, проносятся мимо Земли.

Как сообщает сайт Spaceweather, ученые допустили ошибку — обломки от взрыва магнитной нити на Солнце все-таки не ударят по Земле, как это было прогнозировано 27 августа. Тогда магнитная буря достигала бы 5-балльной мощности, то есть была бы слабой.

Между тем специалисты по Meteofor прогнозируют, что в течение 25-27 августа на Земле произойдет лишь небольшое магнитное возмущение от 1 до 2 баллов силой. Минимальное геомагнитное колебание состоится в субботу, с 3:00 до 21:00.

В то же время ученые из солнечной лаборатории Tesis.xras публикуют график геомагнитных штормов в конце августа и начале сентября.

Последние дни, 26-31 августа, не принесут землянам головные боли. Магнитосфера нашей планеты будет находиться в состоянии покоя.

А в первом месяце осени, а именно 14 сентября, произойдет небольшое магнитное возмущение 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об исследовании ученых о том, влияет ли солнечная активность на погоду на примере Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.