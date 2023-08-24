До Землі наближається дивовижна комета Нісімура: коли і як її побачити

Ймовірно, це перша і остання поява комети в нашій частині Всесвіту

Незвичайна Комета C/2023 P1 привернула увагу вчених в усьому світі — вона була вперше виявлена 11 серпня Хідео Нісімурою в Японії за допомогою лише цифрової камери. Комета Нісімура вже вражає відданих астрономів і астрофотографів.

Як відомо, більшість комет походять з регіону під назвою Хмара Оорта поблизу зовнішніх меж нашої Сонячної системи. Великі, брудні і скелясті сніжки зазвичай здійснюють дуже довгі подорожі звідти навколо Сонця, подорожуючи витягнутими орбітальними шляхами, займаючи десятиліття або століття. Поруч із Землею у вересні пролетить комета C/2023 P1 із незвичайним зеленим світінням навколо ядра, яку першим помітив японський астроном-аматор Хідео Нісімура, повідомляє Live Science.

Комета має гіперболічну орбіту C/2023 P1. Це може означати її першу та останню поява в нашій частині Всесвіту, і робить комету третім відомим міжзоряним об'єктом, виявленим у нашій найближчій околиці, після Оумуамуа і комети 2I/Борисов.

Зараз комету видно у телескоп. Вона має видиму зоряну величину близько 8, тобто об’єкт добре видно, аби за ним можна було спостерігати. За оцінками астрономів, комета стане яскравішою, коли досягне видимої величини від 5 до 3. В такому разі об’єкт сяятиме в нічному небі, як зірка.

Астрономи очікують, що комета максимально наблизиться до Землі 13 вересня, а до Сонця – 18 вересня. Водночас майбутнє об’єкта зараз важко точно передбачити: фахівці не знають, чи покине комета Сонячну систему, чи потужні сили сонячної радіації розірвуть її на частини.

Фото: NASA/Dan Bartlett

Інтерес серед науковців викликало незвичайне зелене світіння хмари газу і пилу навколо ядра комети. Цей незвичайний колір пов’язаний з молекулами діуглецю, які руйнуються під впливом сонячного світла.

Астрономи потроху розкривають таємниці комети C/2023 P1 в міру її наближення до Землі.

До слова, астрономи виявили на відстані в 262 світлових роки від Землі нову екзопланету, яка розміром і масою нагадує Сатурн.

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