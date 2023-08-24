К Земле приближается удивительная комета Нисимура: когда и как ее увидеть

Вероятно, это первое и последнее появление кометы в нашей части Вселенной

Необычная Комета C/2023 P1 привлекла внимание ученых по всему миру — она была впервые обнаружена 11 августа Хидео Ниссимурой в Японии с помощью цифровой камеры. Комета Нисимура уже поражает преданных астрономов и астрофотографов.

Как известно, большинство комет происходит из региона под названием Облако Оорта вблизи внешних границ нашей Солнечной системы. Большие, грязные и скалистые снежки обычно совершают очень длинные путешествия оттуда вокруг Солнца, путешествуя вытянутыми орбитальными путями, занимая десятилетия или столетия. Рядом с Землей в сентябре пролетит комета C/2023 P1 с необычным зеленым свечением вокруг ядра, которую первым заметил японский астроном-любитель Хидео Нисимура, сообщает Live Science.

Комета имеет гиперболическую орбиту C/2023 P1. Это может означать ее первое и последнее появление в нашей части Вселенной и делает комету третьим известным межзвездным объектом, обнаруженным в нашей ближайшей окрестности, после Оумуамуа и кометы 2I/Борисов.

Сейчас комета видна в телескоп. Она имеет видимую звездную величину около 8, то есть объект хорошо виден, чтобы за ним можно было наблюдать. По оценкам астрономов, комета станет ярче, когда достигнет видимой величины от 5 до 3. В таком случае объект будет сиять в ночном небе, как звезда.

Астрономы ожидают, что комета максимально приблизится к Земле 13 сентября, а к Солнцу – 18 сентября. В то же время, будущее объекта сейчас трудно точно предсказать: специалисты не знают, покинет ли комета Солнечную систему, или мощные силы солнечной радиации разорвут ее на части.

Фото: NASA/Dan Bartlett

Интерес среди ученых вызвало необычное зеленое свечение облака газа и пыли вокруг ядра кометы. Этот необычный цвет связан с молекулами диуглерода, разрушающимися под воздействием солнечного света.

Астрономы постепенно раскрывают тайны кометы C/2023 P1 по мере ее приближения к Земле.

К слову, астрономы обнаружили на расстоянии в 262 световых года от Земли новую экзопланету, размером и массой напоминающую Сатурн.

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