Фильмами о космосе возвращают людей "на землю": Киевский планетарий стал уникальным местом в условиях войны

Киевский планетарий и в военное время работает 7 дней в неделю. "Телеграф" изучил, что здесь можно посмотреть, послушать и на какую аудиторию рассчитаны проекты главного украинского "космического театра"

"Все живы, все вернулись в Киев, все работают"

Удобное кресло, купол над головой и погружение на все 360° в космические спецэффекты — метеоритный дождь, полярное сияние, звездное небо, солнечное затмение, парад планет. Все это в планетарии прямо над твоей головой, а из-за купольной формы экрана кажется, что со всех сторон. Для детей — масса новой информации о Солнечной системе, устройстве космической станции и почему, например, космонавт не может иметь лишний вес. Для взрослых — возможность на время отключить тревожность.

До войны в Украине было около десятка планетариев — в Виннице, Харькове, Запорожье, Херсоне, Одессе, Днепре, Черкассах… Война "сломала" работу харьковского — сотрудники разъехались, пока его здание пустует. Не работает планетарий в Херсоне. Столичному повезло больше, говорит заместитель директора Киевского планетария Оксана Черноусова. Все люди живы, все вернулись в Киев и работают. Костяк коллектива небольшой для такой махины — 15-20 человек.

"Эффект погружения зависит от размера купола"

Сейчас основные программы планетария — это научно-популярные полнокупольные фильмы в формате 360°. Ты сидишь, а над твоей головой происходит, к примеру, рождение Вселенной.

Космичекая проекция на куполе Киевского планетария

Программы, в которых обычно по два небольших фильма, идут практически нон-стоп, каждый час с 11:00 до 21:00 по будням. В выходные начинаются на час раньше — с 10:00 и идут до тех же 21:00. А в 19:30 по вечерам проходят концерты живой музыки на фоне космических пейзажей.

Наш планетарий — второй по размеру в Европе. Диаметр купола Киевского планетария — 23 метра, количество мест — 296. Для сравнения: самый большой планетарий в мире Nagoya City Science Museum находится в Японии. Он рассчитан на 350 мест, а диаметр его купола составляет 35 метров.

Самый большой и один из самых красивых в мире - Nagoya City Science Museum, Япония

Первый по размеру в Европе планетарий имеет диаметр купола 25 метров, разница с Киевским — всего в 2 метра. Весь эффект присутствия, поясняют в Киевском планетарии, зависит от размера купола. Чем больше его площадь, тем сильнее ты погружаешься в проекцию.

Прогулки по звездному небу, фильм о рыбках и самый забавный вопрос лектору

Это — первая война в истории Киевского планетария. Впервые планетарий в Киеве был основан в 1952 году выдающимся ученым Сергеем Константиновичем Всехсвятским. За годы работы планетарий переезжал, обрастал техникой, развивался. После вторжения 24 февраля он не работал, но в мае 2022 года начал потихоньку возвращаться к обычной жизни.

Фотозона в холле планетария ждет маленьких посетителей

Сейчас, к примеру, здесь можно не только посмотреть полнокупольные фильмы, но и попасть на лекцию дипломированного астрофизика.

— У меня профильный диплом, — говорит замдиректора Киевского планетария Оксана Черноусова. — Раньше у нас работало три астронома, сейчас пока — я одна, поскольку и карантин, и война внесли коррективы в нашу работу. Но у нас открыты три вакансии, мы занимаемся поиском лекторов и по-прежнему проводим лекции для 11 классов в рамках школьной программы по астрономии.

— Вы проводите лекции и для посетителей, в том числе — взрослых. Они о чем?

— Прогулки по звездному небу. Это лекция для широкой публики. Мы рассматриваем, какие созвездия видны на небе в это время года, говорим о легендах, которые с ними связаны.

Карта звездного неба, Венера и Земля - декорации и часть экскурсионной программы

— Какие самые забавные вопросы задают?

— Часто спрашивают, указывая на аппарат планетарий, который находится в центре зала под куполом, не телескоп ли это. Не понимают, что это — закрытое помещение, в котором вряд ли был бы установлен телескоп, предназначенный для наблюдений за ночным небом.

— Как война изменила работу планетария?

— Здание, слава Богу, уцелело. Люди — тоже. Поток посетителей существенно снизился, их процентов 80 от карантинного потока. О временах до карантина я вообще молчу — залы были забиты школьниками и молодежью. Но мы рады, что люди потихонечку, потихонечку возвращаются.

В нижней части кадра - тот самый аппарат планетарий, который посетители принимают за телескоп

— У вас большая программа показа фильмов. Сколько длится в среднем сеанс?

— 45 минут. Удобный для восприятия информации формат — как в школе.

— Кто создает для вас фильмы?

— До войны это были две украинские студии, одна из которых и сейчас работает в Украине, вторая — переехала в Берлин. Мы показываем, например, "Вояджер: Путешествие в бесконечность" и "Путешествие по Солнечной системе" украинского производства. Украинские компании делают продукт на украинском и английском языках, их фильмы показывают не только у нас, но и по всему миру. Но, конечно же, у нас есть и зарубежные. Например, немецкий фильм про рыбок "Калуокахина. Зачарованный риф".

— Фильмов в вашей "библиотеке" много?

— Всего для взрослых и детей сейчас демонстрируется больше 20.

Расписание одного дня работы купольного кинотеатра в планетарии

— Кстати, а как в планетарий попал фильм о рыбках?

— Они всплывают на поверхность и смотрят на звездное небо, изучают созвездия. Кроме того, это же общая важная тема — экология, нужно беречь природу, не загрязнять океаны. Об этом там тоже идет речь.

Один из хитов планетария — "Вояджер:Путешествие в бесконечность"

Авторы фильма "Вояджер: Путешествие в бесконечность" — украинцы, киевская студия полнокупольных фильмов UMA Vision, рассказали в планетарии. В "багажнике" студии — 10 академических "лекций" для планетариев и 2 фильма. "Вояджер" — самый титулованный продукт. Его, по словам режиссера студии Юрия Гапона, показывают в 50 планетариях мира.

"Почти все продюсеры полнокупольных фильмов в Украине делают их за свой счет и условно для себя, потому что самому интересно, — говорит Юрий Гапон. – Как правило, при планетариях в других странах есть свои студии, которые финансируются за счет планетариев и местных бюджетов. И, соответственно, создают фильмы в кооперации с планетариями.

Например, я с детства интересовался Вселенной, много слышал о миссии "Вояджер". Она уникальна, самая долговременная в истории освоения Вселенной — аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2", запущенные в 1977 году, функционируют и сегодня".

Кадр из фильма: запуск аппарата "Вояджер"

Эти 2 технических аппарата были предназначены для исследования самых отдаленных планет Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и их спутников. "Вояджеры сделали более 33 000 снимков Юпитера и его основных спутников вблизи. И астрономы выяснили, что Большое красное пятно на Юпитере на самом деле является гигантским вихрем – антициклоном. Возле Урана "Вояджеры" обнаружили 11 ранее неизвестных спутников и два кольца. ⁣⁣"Вояджер-1" и "Вояджер-2" увидели почти все планеты Солнечной системы и покинули ее, выйдя в межзвездное пространство.

Кадр из фильма "Вояджер:Путешествие в бесконечность"

— На сегодняшний день они являются наиболее отдаленными искусственными объектами, созданными человечеством, — продолжает Юрий Гапон. – Они находятся так далеко от Земли и все еще продолжают посылать полезные данные, ими еще возможно управлять. Конечно, часть оборудования уже отключена, потому что генераторы станций не производят столько энергии, чтобы все поддерживать. Мне, как режиссеру, было очень интересно сделать фильм на эту тему. Тем более тогда миссии исполнялось 45 лет.

— Сколько студий полнокупольных фильмов для планетариев до войны работали в Украине?

— Мне известно о 3 студиях. Некоторые продолжают работать в Украине, кто-то был вынужден выехать за рубеж.

— Насколько подобный проект на 27 минут делать труднее, чем снимать обычный фильм?

— Это совершенно разные процессы. Над проектом "Вояджер: Путешествие в бесконечность" команда работала в течение трех лет. Бюджет подобного проекта может составлять от 100 тысяч долларов.

Как правило, в фуллдомных фильмах очень редко используют съемки, только компьютерная графика. Так сложилось, пожалуй, исторически, что большинство фуллдомных фильмов было на тему космоса, где съемки были бы просто невозможны. Сейчас тенденции меняются, и у планетариев появляются фильмы на разную тематику.

— Над такими фильмами работают как над обычными, а потом адаптируют под купол, есть ли какая-то особая технология?

— При изготовлении компьютерной графики для фуллдомного формата необходимо учитывать то, что ваш экран – это круг. При компоновке сцен есть свои особенности — все основные действия совершаются внизу условного круга. Работа с этим форматом значительно сложнее, чем с обычным экраном, но дает возможность зрителям чувствовать себя погруженным в просматриваемую им историю. Конечно, есть определенные уникальные товарищи, которые делают обычное кино и потом растягивают его на купол, но картинка в этом случае полностью не покрывает полусферу, где-то искажается, планетарии такого не любят.

Кадр из нового проекта, который еще в работе. На обычном экране — это круг

— Время и стоимость зависит от сложности компьютерной графики?

— Конечно. Мы создавали историю с "Вояджерами" в 3D-стерео с разрешением 8К. Этот формат — наиболее трудоемкий и, пожалуй, дорогой. Но у нас не было персонажной анимации, процесс создания которой крайне сложный и занимает много ресурсов, в том числе – финансовых.

— Что такое 8К и чем это грозит зрителю?

— Если говорить простыми словами, это размер кадра в пикселях(8192х8192). Для сравнения, телевизионный формат FullHD имеет меньший размер — 1920х1080 пикселей. 8К позволяет еще сильнее погрузиться в происходящее на экране.

Для еще большего погружения в тему перед сеансами по выходным в планетарии - небольшая шоу-программа

— Как много людей могут работать над полнокупольным фильмом вроде "Вояджера"?

— На разных этапах было задействовано от 4 до 7 человек. Это очень мало по сравнению со съемками классических фильмов.

— Ок. Украинские проекты покупают планетарии других стран, а собственное государство что-то заказывает, как-то поддерживает?

— Мы делали "Вояджер" за свой счет. Когда задумали создать мультфильм для детей с рабочим названием "Назад в эпоху динозавров", смогли привлечь грант на старт – первую стадию работы, препродакшен. Сейчас продолжаем работу за свой счет. Здесь мы уже решили подняться на новый уровень и сделать анимационных персонажей. К написанию сценария мы привлекли известного украинского писателя Владимира Аренева. Пандемия, а потом — война затормозили работу над фильмом, но она продолжается.

— "Вояджер" получил 8 наград и находится на 4 месте в общемировой базе полнокупольных фильмов по титулованности. Его показывали на традиционных кинофестивалях или это награды астрономических институтов?

У полнокупольных фильмов есть свои фестивали и свои награды. Эта досталась украинскому "Вояджеру"

— Нет, в мире существует около 15-20 фестивалей, посвященных именно полнокупольным проектам. Есть такие в Германии, Чехии, США, Португалии, Великобритании, Японии, Китае, Австралии…Это их награды.

— Озвучиваете проекты на других языках самостоятельно?

— Это делается на профессиональных студиях звукозаписи. Например, Вояджер" был озвучен украинским актером Александром Игнатушей ("Слуга народа", "Сваты", "Опер по вызову"). А на английском — британским актером кино и дубляжа Андресом Уильямсом. Многие планетарии присоединились к переводу "Вояджера", благодаря им фильм переведен на 15 языков.

В свое время мы очень переживали, как воспримет мировое сообщество полнокупольных кинотеатров полностью украинский продукт. Потом получили награды, нас показывали в разных странах мира. Но нам было очень важно, что после вторжения многие планетарии в мире бесплатно показывали наш проект украинцам, которые оказались в эмиграции — это была психологическая поддержка для наших людей.

"Создание собственной обсерватории — в планах"

Сейчас Киевский планетарий, по словам Оксаны Черноусовой, готовит к показу два новых иностранных проекта. Один — о спутниках, какими они бывают и чем занимаются. Второй — "Тайна темной Вселенной" — для тех, кто серьезно интересуется астрономией и тем, как устроена Вселенная. Европейское космическое агентство сделало этот фильм бесплатным для использования всеми планетариями, в какой бы стране они не находились. Часто бесплатным контентом с планетариями делится NASA.

— А наши украинские планетарии как-то взаимодействуют между собой? Может быть, делятся продуктом?

— Естественно, мы общаемся, обмениваемся опытом, но не фильмами. Мы покупаем лицензию на каждый фильм и не имеем права его кому-то передавать или обменивать на другой продукт.

Еще одна локация - фотозона в холле планетария

— В Харьковском планетарии был не только купольный кинотеатр, но и обсерватория с телескопом. Вы не думали о том, чтобы и у нас сделать что-то подобное?

— В планах это есть. Есть концепция создания обсерватории, приобретена часть оборудования и решается вопрос о том, чтобы в ближайшее время приобрести современный электронный телескоп и соответствующее прорамное обеспечение. По сути – стоит выбор между моделями оборудования. Также в планетарии разработана программа астрономических наблюдений, в том числе с использованием современных возможностей сотрудничества с известными обсерваториями.

— Аппарат планетарий, который принимают за телескоп, — оптико — механическая система Zeiss Mark IV, производства компании Сarl Zeiss был установлен еще в 1988 году. Бывает, что ломается, дорого ли поддерживать его работу?

— Мы его постоянно поддерживаем в рабочем состоянии. Это качественный немецкий аппарат, он сделан, как говорится, на века. И у нас есть профильные специалисты, которые проводят регулярный техосмотр. Для этого периодически устраиваем "технические дни".

— Мы с нашей техникой остаемся на уровне европейских планетариев или в чем-то отстаем?

— Наш базовый аппарат, планетарий, — оптико-механический. Каждая из двух его сфера проектирует около 6500 звезд Северного или Южного полушария при помощи тысячеваттных ламп. В европейских планетариях стоит цифровая техника, но на качестве изображения это не казываетсся.

Такое звездное небо в Киеве можно увидеть только в планетарии

А наша цифровая проекционная система Pictures X12, которая сейчас работает в планетарии, была разработана украинской компанией в 2016 году. Она состоит из 12 HD-проекторов, подключенных к серверу. Наш планетарий достаточно современный и для Украины, и для Европы.

— И все же, зачем идти в планетарий, когда можно все посмотреть на смартфоне?

— Людям нужны новые ощущения, новый опыт. Ощущение, когда ты находишься в середине большого зала на тебя летит комета или астероид, несравнимо с тем, что ты испытаешь, смотря на маленький экранчик телефона.

Стоимость билета на сеанс астрофильмов в среднем — 200-350 гривен. Есть особенность в просмотре полнокупольных фильмов с точки зрения зрелищности. Здесь работает правило: чем выше ряд – тем зрелищней, поэтому стоимость таких билетов выше. Но при проведении музыкальных программ под звездным небом есть случаи, когда посетитель выбирает ряды ниже, чтобы быть ближе к сцене и музыкантам. Послушать живую музыку под звездами можно за 250-800 гривен в зависимости от события — концерт это рок-звезды, опера или джаз, классика, флейты или электронный орган.