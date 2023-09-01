Вересень почався з сонячного спалаху: коли землянам чекати на магнітну бурю

У графіку відбулись зміни

Спалах на світилі, що спровокувала магнітна нитка, ніяк не вплинуло на геомагнітний стан нашої планети. Однак астросиноптики застерігають про іншу небезпеку — пляма AR3413, яка вже вибухнула і зробила викид корональної маси (СМЕ) у космос.

Як повідомляє сайт Spaceweather, СМЕ 1 вересня може врізатись у Меркурій, а потім — у Венеру. Тим самим заряджені частинки викиду просто розсіються і, ймовірно, до Землі долетить лише невелика кількість СМЕ.

Тим часом астросиноптики з Meteofor мають таку ж саму думку. Протягом 1-2 вересня на Землі пануватиме геомагнітна тиша, а 3 вересня почнуться магнітні гойдалки. З третьої години ночі й до дев'ятої години ранку на нашій планеті відбудеться магнітна буря 5 балів силою, тобто слабка. Після того вона зменшиться до збурення 4 балів.

Водночас за даними сайту Tesis.xras земляни можуть дізнатись про ймовірні магнітні бурі у вересні.

На початку цього місяця земляни готуються до магнітного збурення 4 балів, 2 вересня, та геомагнітного шторму 5 балів, 3 вересня.

А у другій декаді місяця поновиться невелике збурення 4 балів потужністю — 14 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.