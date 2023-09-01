Чем пахнет вечность: ученые воссоздали "духи" для египетских мумий

"Запах вечности" смогут ощутить посетители выставки в Дании

Ученые Института геоантропологии Макса Планка (Германия), создали своеобразный "сенсорный мост в древность". Им удалось воссоздать один из ароматов, использованных более 3 500 лет назад при мумификации знатной жительницы Египта.

Они назвали его "запах вечности". Каждый желающий сможет ощутить этот запах в Музее Моэсгаард в Дании на предстоящей выставке, пишет Science Daily.

Ученые под руководством Барбары Хубер были сосредоточены на исследованиях веществ для мумификации. Они использовались для бальзамирования благородной дамы Сенетней во времена 18-й династии, около 1450 года до нашей эры. Исследователи использовали передовые аналитические методы.

"Мы проанализировали остатки бальзама, найденные в двух канопах (ритуальный сосуд, — ред.) из оборудования для мумификации Сенетней, которые были выкопаны более века назад Говардом Картером из гробницы KV42 в Долине царей", — рассказала Хубер.

Сейчас эти сосуды хранятся в музее Августа Кестнера в Ганновере, Германия. Команда обнаружила, что бальзамы содержали смесь пчелиного воска, растительного масла, жиров, битума, смолы сосновых (скорее всего лиственницы), бальзамического вещества и смолы даммара или фисташкового дерева.

"Наши методы также позволили получить важную информацию об ингредиентах бальзама, информация о которых в современных древнеегипетских текстовых источниках ограничена", — добавила руководительница исследования.

Создавая "Запах вечности", команда хотела дать посетителям выставки захватывающий опыт — окунуться в прошлое через обоняние. Более того, он сделает выставку интересной для людей с нарушениями зрения.

"Я бы сказала, что доминирующий запах похож на сильный сосновый древесный аромат хвойных деревьев. Но это также немного смешано с более сладким оттенком пчелиного воска. А еще появляется сильный дымный запах битума", — рассказала Хубер.

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