Артефакты Киевской Руси: на Волыни археологи нашли необычное оружие викингов

Перед историками стоит задача реконструкции предмета.

В городе Владимир Волынской области археологи откопали нож викингов, предположительно относящийся к 11 веку. Артефакт проходит детальный анализ.

Об этом со ссылкой на Виктора Баюка, ученого Охранной археологической службы Украины, сообщает "Суспільне".

В апреле – мае 2023 года на территории лицея имени Александра Цинкаловского, расположенного во Владимире, состоялись масштабные археологические раскопки, во время которых был найден необычный кинжал, датируемый 11 веком и другие артефакты.

По словам археолога, нож мог принадлежать статусной особе того времени, чему свидетельствует необычный узор на рукояти.

"Этот нож был статусной, индивидуальной вещью какого-то военного или чиновника. Использовался, как оружие. С одной стороны на рукояти ножа — руны с изображением животных, с другой плетение", — объясняет Виктор Баюк.

Археологические раскопки на территории лицея имени Александра Цинкаловского

Весенние раскопки во Владимире были самыми масштабными за историю города и проводились для дальнейшего строительства бомбоубежищ на территории лицея. Общая площадь раскопок составляет 1000 квадратных метров. Команда археологов изучила культурный слой глубиной от 0,8 до 1,4 метров. Всего было найдено 1000 различных исторических артефактов.

После детального изучения артефакты вернут во Владимир.

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