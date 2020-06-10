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Археология выходит на новый уровень: ученые восстановили город без раскопок

Археология выходит на новый уровень: ученые восстановили город без раскопок
16:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Это первый случай, когда древний город был полностью нанесен на карту с помощью радиолокатора.

С помощью радара, который может считывать информацию из-под земли, ученые восстановили вид древнеримского города Фалерии-Нови. Он был основан в 241 году до нашей эры.

На этом снимке показан фрагмент древнеримского города Фалерии-Нови в Италии, тут видно очертание городских зданий. Информация была полностью получена с георадара.

Археологи использовали наземный радар для того, чтобы картографировать вид всего древнего римского города без раскопок: он полностью погружен глубоко под землю. Фалерии-Нови относительно небольшой и выглядит как отгороженная территория площадью в 30 га. Город был основан в 241 году до нашей эры во времена Римской республики и находится в 50 км к северу от Рима.

"Наше исследование дает возможность изучить другие, более крупные города. Например, мы можем посмотреть на древний Милет, Никополь в Греции или Кирена в Ливии. На данный момент у нас не так много знаний о повседневной жизни в древнеримских городах, однако радар даст возможность это восполнить" - Мартин Миллетт, профессор Кембриджского университета.

Еще одна загадка Помпеи разгадана: на помощь пришло граффити возрастом 2 тыс. лет

Для того, чтобы полностью восстановить облик города, ученые просвечивали землю радаром каждые 12,5 см. В результате они узнали план города, а также определили, какие здания там были построены. В частности, им удалось обнаружить необычные сооружения, которых не было в Помпеях и других древнеримских городах: общественный бассейн, систему трубопроводов, которая расходилась в разные части города, и два неизвестных здания, похожих на храм.

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Археология, Наука, Раскопки.
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