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Еще одна загадка Помпеи разгадана: на помощь пришло граффити возрастом 2 тыс. лет

Еще одна загадка Помпеи разгадана: на помощь пришло граффити возрастом 2 тыс. лет
08:36 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Граффити, нацарапанное на расписанной фресками стене роскошной виллы в Помпеях, помогло разгадать личность владельца дома.

Граффити с именем "Муммия" было найдено на высоте 1,38 м над полом на одной из внутренних стен виллы, рассказывают археологи.

То, что слово было написано довольно низко от земли, указывает на то, что автором граффити был ребенок, вероятно, сама Муммия и, вероятно, она была членом семьи, настолько смелой, что не боялась писать на тонко расписанных стенах дома родителей.

Муммия — это женская версия родового имени Муммий (Mummius). В соответствии с римскими традициями, личное имя девочек обычно являлось женской версией фамилии, так что, скорее всего, девушкой, написавшей на стене свое имя, была Муммия Муммиус.

Плебейская семья Муммиев стала известной во 2 веке до нашей эры, когда Луций Муммиус стал первым из семьи консулом в 146 году до нашей эры. Как консул, он возглавлял римскую армию в ахейской войне против Греции и покорял Коринф. По возвращении в Рим он был удостоен триумфа в знак признания его заслуг. Он был первым Новым Человеком — Homo novus, то есть человеком, у которого не было консулов в роду, который был удостоен такой чести.

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Среди женщин только одна Муммия упоминается в учебниках истории. Муммия Ахаика, правнучка полководца Луция, была матерью императора Сервия Гальбы, который занял трон после самоубийства Нерона. Его краткое правление с июня 68 года по январь 69 года нашей эры ознаменовало Год четырех императоров.

Напомним, вилла, расположенная к северу от городских стен Помпей, была впервые обнаружена в 2018 году. 

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Наука, Фреска, Вилла, Помпеи, Граффити.
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