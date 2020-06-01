Использовали в погребальном ритуале: археологи нашли старинную металлическую обувь

Новости науки:Этот тип обуви относится к концу 5−6 веков и встречается крайне редко.

Южнокорейские археологи при проведении раскопок в гробнице Силла в Хвангнам-дон, возле города Кенджу обнаружили пару позолоченных бронзовых туфель.

Подобный тип позолоченной обуви использовался в погребальном ритуале V—VI веков. Последняя находка была сделана в 1977 году тоже в районе города Кеджу, который был столицей государства Силла.

Археологические памятники Кёнджу были пронумерованы во времена японского правления. Гробница, получившая номер 120, как и многие другие, тогда не была исследована, а с тех пор из-за строительства на поверхности получила повреждения. В 2018 году Управление культурного наследия начало раскопки, чтобы определить, насколько сохранилась гробница 120.

В результате были найдены еще две не замеченные ранее гробницы, примыкающие к гробнице 120 с севера и с юга. Они получили номера 120−1 и 120−2. Позолоченная обувь происходит из гробницы 120−2. В этих двух гробницах археологи нашли и другой инвентарь: серебряные поясные украшения, металлические детали конской упряжи, седло, сосуды из бронзы, железа и фаянса.

Раскопки все еще находятся на ранних стадиях. Археологи планируют завершить исследование гробниц 120−1 и 120−2, прежде чем обратить свое внимание на могилу 120. Поскольку курган гробницы 120 изначально вдвое выше, чем у соседних гробниц, предполагается, что погребенный в ней человек был особенно высокого ранга.