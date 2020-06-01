Была в положении: археологи нашли останки беременной самки динозавра

Новости науки:Находка была сделана в горах Августы группой ученых во главе с Мартином Сандером.

Останки были обнаружены в северной Неваде, в 241 км к востоку от города Рено. Они располагались на склоне одной из гор Августы на высоте около 1,82 тыс. м.

Исследователи обнаружили позвоночник ихтиозавра с характерным изгибом, который показывает, что обитающее в океане животное на момент смерти было беременным.

Найденные останки не соответствуют ни одному из известных науке ихтиозавров — на основании этого ученые сделали вывод, что животное, которому они принадлежали, относится к ранее неизвестному виду ихтиозавров.

Ученые оценили возраст ящера в 246 млн лет — это второе место среди самых древних ихтиозавров, останки которых удалось обнаружить. Первое принадлежит ящеру, погибшему на территории современного Китая около 249 млн лет назад.