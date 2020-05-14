Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В трети областей Украины снизилась заболеваемость COVID-19: данные по регионам
В трети областей Украины снизилась заболеваемость COVID-19: данные по регионам
Выход транспорта из карантина - как и когда будут возобновлять работу
Выход транспорта из карантина - как и когда будут возобновлять работу
Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 мая

Марафонцы: тираннозавры занимались "спортивной ходьбой"

Марафонцы: тираннозавры занимались "спортивной ходьбой"
11:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые рассказали, зачем хищным тероподам были длинные задние конечности.

В отличие от других групп динозавров, хищные тероподы ходили на двух задних конечностях. У тираннозавров эта особенность была особенно выражена: их "ноги" вырастали громадных размеров, а передние лапы, наоборот, уменьшились настолько, что ученые до сих пор спорят, зачем они могли использоваться — и могли ли вообще.

Принято считать, что двуногость позволяла тероподам быстрее бегать. Однако недавно палеонтологи из Мэрилендского университета показали, что это упрощение. Небольшим тероподам (таким как компсогнат, достигавший не более метра) длинные задние ноги действительно помогали ускориться при беге. Но вот крупным, включая тираннозавра, они приносили другое важное преимущество — экономию энергии при долгой ходьбе.

В новой статье, опубликованной в журнале Plos One, ученые рассмотрели ключевые анатомические параметры более чем 70 известных видов теропод. Сопоставив размеры и массу тела, походку, пропорции туловища и конечностей, они смогли оценить максимальную скорость, которую развивали динозавры различной величины. Как и можно было ожидать, для небольших ящеров длина задних лап коррелировала со скоростью.

Животные могут, а ты - нет: млекопитающие учатся на чужих ошибках

Однако для теропод массой больше тонны такого не наблюдалось: с увеличением задних конечностей скорость бега уже не росла. Зато они давали другое преимущество. Смоделировав походку таких динозавров, ученые обнаружили, что длинные ноги позволяли им экономить энергию при движении. "Если вы такое крупное животное, эти адаптации способствуют выносливости и энергоэффективности, — говорит Томас Хольц (Thomas Holtz). — Речь может идти о марафоне, не о спринте".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Археология, Динозавр, Тираннозавр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
02 Возраст к лицу, но не всем: знаменитые модели тогда и сейчас (Фото)
03 Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
04 Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди
05 В Германии объяснили, как находящийся под санкциями Козак смог попасть в ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве ответили Кличко по запуску метро с 25 мая
В Минздраве ответили Кличко по запуску метро с 25 мая
ВОЗ: Коронавирус Covid-19 может никогда не исчезнуть
ВОЗ: Коронавирус Covid-19 может никогда не исчезнуть
Степанов назвал критерии для ослабления карантина
Степанов назвал критерии для ослабления карантина
COVID-19 повлиял на взаимоотношения Ким Кардашьян с мужем
COVID-19 повлиял на взаимоотношения Ким Кардашьян с мужем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь