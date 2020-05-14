Марафонцы: тираннозавры занимались "спортивной ходьбой"

Новости науки:Ученые рассказали, зачем хищным тероподам были длинные задние конечности.

В отличие от других групп динозавров, хищные тероподы ходили на двух задних конечностях. У тираннозавров эта особенность была особенно выражена: их "ноги" вырастали громадных размеров, а передние лапы, наоборот, уменьшились настолько, что ученые до сих пор спорят, зачем они могли использоваться — и могли ли вообще.

Принято считать, что двуногость позволяла тероподам быстрее бегать. Однако недавно палеонтологи из Мэрилендского университета показали, что это упрощение. Небольшим тероподам (таким как компсогнат, достигавший не более метра) длинные задние ноги действительно помогали ускориться при беге. Но вот крупным, включая тираннозавра, они приносили другое важное преимущество — экономию энергии при долгой ходьбе.

В новой статье, опубликованной в журнале Plos One, ученые рассмотрели ключевые анатомические параметры более чем 70 известных видов теропод. Сопоставив размеры и массу тела, походку, пропорции туловища и конечностей, они смогли оценить максимальную скорость, которую развивали динозавры различной величины. Как и можно было ожидать, для небольших ящеров длина задних лап коррелировала со скоростью.

Однако для теропод массой больше тонны такого не наблюдалось: с увеличением задних конечностей скорость бега уже не росла. Зато они давали другое преимущество. Смоделировав походку таких динозавров, ученые обнаружили, что длинные ноги позволяли им экономить энергию при движении. "Если вы такое крупное животное, эти адаптации способствуют выносливости и энергоэффективности, — говорит Томас Хольц (Thomas Holtz). — Речь может идти о марафоне, не о спринте".