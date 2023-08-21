Артефакти Київської Русі: на Волині археологи знайшли незвичайну зброю вікінгів

Перед істориками стоїть завдання реконструкції предмета.

У місті Володимир Волинської області археологи відкопали ніж вікінгів, що імовірно відноситься до 11 століття. Артефакти проходять детальний аналіз.

Про це с посиланням на Віктора Баюка, науковця Охоронної археологічної служби України, повідомляє "Суспільне".

У квітні – травні 2023 року на території ліцею Олександра Цинкаловського, розташованого у Володимирі, відбулися масштабні археологічні розкопки, під час яких було знайдено незвичайний кинжал, що датується 11 століттям.

За словами археолога, ніж міг належати статусній особі того часу, про що свідчить незвичайний візерунок на рукояті.

"Цей ніж був статусною, індивідуальною річчю якогось військового або чиновника. Використовувався як зброя. З одного боку на рукояті ножа — руни із зображенням тварин, з іншого плетіння", — пояснює Віктор Баюк.

Археологічні розкопки на території ліцею імені Олександра Цинкаловського

Весняні розкопки у Володимирі були наймасштабнішими за історію міста та проводились для подальшого будівництва бомбосховищ на території ліцею. Загальна площа розкопок становить 1000 квадратних метів. Команда археологів дослідила культурний шар глибиною від 0,8 до 1,4 метрів. Усього було знайдено 1000 різних історичних артефактів.

Після детального аналізу артефакти повернуть до Володимира.

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