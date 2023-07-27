Столько вместе видят впервые: на Тернопольщине обнаружили древние украшения и оружие, которым 4000 лет (фото)

Находки будут экспонироваться в Киеве на выставке в середине августа

В 10-15 км от Чорткова на Тернопольщине местный житель нашел 17 бронзовых браслетов и боевой топор из меди, которым ориентировочно 4000 лет.

Как сообщил Чертковский городской совет, мужчина наткнулся на вещи периода поздней бронзы и понял, что это находка большого масштаба. Понимая материальную ценность вещей, он решил отдать их на хранение государству.

Мужчина вышел на контакт с Натальей Горячей, которая была главным коммуникатором с историками и археологами. Она связалась с Национальным музеем истории Украины.

По словам археологов, такие браслеты и топор уже находили в Украине и раньше, но такое количество ценностей в одном месте видят впервые.

Как отметили представители Национального музея истории Украины, находка станет ценным пополнением их коллекции и будет выставлена для обзора в Киеве на ближайшей выставке, которая откроется в середине августа и будет приурочена ко Дню археолога.

Напомним, на дне Каховского водохранилища, обмелев после подрыва российскими оккупантами ГЭС, местные жители находят неожиданные археологические артефакты и сокровища.