Столько вместе видят впервые: на Тернопольщине обнаружили древние украшения и оружие, которым 4000 лет (фото)
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Находки будут экспонироваться в Киеве на выставке в середине августа
В 10-15 км от Чорткова на Тернопольщине местный житель нашел 17 бронзовых браслетов и боевой топор из меди, которым ориентировочно 4000 лет.
Как сообщил Чертковский городской совет, мужчина наткнулся на вещи периода поздней бронзы и понял, что это находка большого масштаба. Понимая материальную ценность вещей, он решил отдать их на хранение государству.
Мужчина вышел на контакт с Натальей Горячей, которая была главным коммуникатором с историками и археологами. Она связалась с Национальным музеем истории Украины.
По словам археологов, такие браслеты и топор уже находили в Украине и раньше, но такое количество ценностей в одном месте видят впервые.
Как отметили представители Национального музея истории Украины, находка станет ценным пополнением их коллекции и будет выставлена для обзора в Киеве на ближайшей выставке, которая откроется в середине августа и будет приурочена ко Дню археолога.
Напомним, на дне Каховского водохранилища, обмелев после подрыва российскими оккупантами ГЭС, местные жители находят неожиданные археологические артефакты и сокровища.