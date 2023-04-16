На стройке в Германии обнаружили остатки храма культового бога Митры

Культ Митры был особенно популярен у древнеримских легионеров

В списке стран, где археологи регулярно находят артефакты времен Древнего Рима, появилась Германия — там во время строительных работ на месте бывшего здания штаб-квартиры полиции в городе Трире, на юго-западе страны, рабочие обнаружили древние руины. Проведенные затем археологические раскопки показали, что в римский период здесь располагалось место поклонения богу Митре, которое было разрушено и заброшено в конце четвертого века нашей эры.

Об этом пишет Arkeonews.

Митра — бог дружбы, гармонии, согласия и солнечного света. Его культ возник первоначально в Персии и Индии, и затем распространился среди жителей Римской империи. Особенно популярным он был у легионеров, которые верили в то, что Митра помогает одерживать победы.

Обнаружив руины, рабочие сообщили об этом властям. Археологи провели раскопки и нашли святилище римского периода. Оно находилось на месте, где должна быть построена новая центральная станция городской пожарной охраны.

На месте раскопок также был обнаружен 1,2-метровый барельеф из известняка, изображающий Каутеса, одного из двух факелоносцев Митры. Вторым факелоносцем считался Каутопат. Вместе они символизируют противоположности — восход и закат, лето и зиму, жизнь и смерть. Внешне Каутес и Каутопат ничем друг от друга не отличаются, но один держит факел зажженным и пламенем вверх, а другой — погасшим и перевернутым вниз. Как и Митра, они носят персидские одежды с фригийской шапкой, но изображаются меньшими, чем сам бог.

Добавим, что город Трир был основан римлянами на реке Мозель в 17 году до нашей эры. Он является старейшим городом Германии и крупнейшим древнеримским поселением к северу от Альп. Раскопанный храм является уже вторым Митреумом, найденным на территории города Трира.

Ранее сообщалось о том, что археологи узнали, чем питались древние римляне на трибунах Колизея.