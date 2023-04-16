На будівництві у Німеччині виявили залишки храму культового бога Мітри

Культ Мітри був особливо популярний у давньоримських легіонерів

У списку країн, де археологи регулярно знаходять артефакти часів Стародавнього Риму, з’явилася Німеччина – там під час будівельних робіт на місці колишньої будівлі штаб-квартири поліції у місті Трірі робітники виявили стародавні руїни. Проведені потім археологічні розкопки показали, що в римський період тут розташовувалося місце поклоніння богу Мітрі, яке було зруйноване і занедбане в кінці четвертого століття нашої ери.

Про це пише Arkeonews.

Мітра — бог дружби, гармонії, злагоди та сонячного світла. Його культ виник спочатку в Персії та Індії, а потім поширився серед жителів Римської імперії. Особливо популярним він був у легіонерів, які вірили в те, що Мітра допомагає здобувати перемоги.

Виявивши руїни, робітники повідомили про це владу. Археологи провели розкопки та знайшли святилище римського періоду. Воно знаходилося на місці, де має бути збудовано нову центральну станцію міської пожежної охорони.

На місці розкопок також було виявлено 1,2-метровий барельєф із вапняку, що зображує Каутеса, одного з двох факелоносців Мітри. Другим факелоносцем вважався Каутопат. Разом вони символізують протилежності — схід і захід сонця, літо і зиму, життя і смерть. Зовні Каутес і Каутопат нічим один від одного не відрізняються, але один тримає смолоскип запаленим і полум’ям вгору, а інший — погаслим і перевернутим донизу. Як і Мітра, вони носять перський одяг з фригійською шапкою, але зображуються меншими, ніж сам бог.

Додамо, що місто Трір було засноване римлянами на річці Мозель у 17 році до нашої ери. Воно є найстарішим містом Німеччини та найбільшим давньоримським поселенням на північ від Альп. Розкопаний храм є вже другим Мітреумом, знайденим на території Тріра.

Раніше повідомлялося, що археологи дізналися, чим харчувалися древні римляни на трибунах Колізею.