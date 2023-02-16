Надгробие атамана, кости, картины и реликвии. Подборка наглых краж оккупантов в Украине

Российские пропагандисты называют грабеж "спасением"

Российские военные, массово вывозящие из Украины экспонаты музеев, на днях украли старинную надгробную плиту из оккупированной Кинбурнской косы в Николаевской области. Это добавилось в копилку к костям Потемкина, произведениям искусства и реликвий, которые россияне "спасли" от скучных музейных будней в Украине.

"Телеграф" вспоминает, какой вред россияне уже нанесли украинскому культурному фонду

Зачем россияне украли надгробие

Российские пропагандисты несколько дней назад начали хвастаться историей "спасения" надгробия первого атамана Черноморского казацкого войска

Сидора Белого. Они рассказывали, что выкопали могильную плиту запорожского атамана и увезли в Краснодар в собор Александра Невского. Событие комментировали мэр Краснодара и медиа.

Скриншот из публикаций пропагандистских СМИ

Как оказалось впоследствии, выкопали не ту реликвию, о которой говорили сначала. Но дело сделано и надгробие другого несчастного покойника уже в Краснодаре. Кто это был? Херсонский краевед Алексей Паталах объяснил, что россияне вывезли надгробную плиту командира местной инженерной команды Ильи Ижановича, которая когда-то была найдена на Кинбурне и оформлена как памятник, передает "Суспільне". Если присмотреться, дата гибели на надгробии (1833) не совпадает с датой гибели Сидора Белого (1788).

Кости князя Потемкина

Надгробие — не самое удивительное, что украли русские, потому что в конце октября коллаборанты в Херсоне достали из Екатерининского собора останки князя Григория Потемкина и вывезли из города.

Надгробие Потёмкина и снос его Памятника в Херсоне

Издание The New York Times пишет, что похитителям костей пришлось спуститься в подвал собора, открыть люк в полу и спуститься по узкому проходу. Там перед ними предстал простой деревянный гроб на возвышении, обозначенный одним крестом. Под крышкой гроба в небольшом черном мешочке лежали пронумерованные череп и кости Потемкина.

Также оккупанты зачем-то демонтировали его памятник, вывезли на левый берег Днепра памятники российскому полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову.

Оригиналы картин Куинджи и Айвазовского в Мариуполе.

В апреле российские захватчики вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея им. Куинджи из Мариуполя в боевики так называемой "ДНР".

Конец апреля 2022 года, россияне "спасают" разбомбленный ими Мариуполь от искусства

Вывезены оригиналы картин Архипа Куинджи: "Красный закат", "Осень" и "Эльбрус". Также украли оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа", картины пейзажистов Дубовского и Калмыкова, украинских художников-шестидесятников Марчука и Яблонской.

Картина "Красный закат"

Картина Архипа Куинджи

Также россияне вывезли из Мариуполя в Донецк уникальную коллекцию медальерного искусства Ефима Харабета. Коллекция хранилась в музее, насчитывавшем более 700 экспонатов, размещенных на 16 стендах.

Всего из мариупольских музеев в оккупированный Донецк было вывезено около 2 тыс. экспонатов, писали местные пророссийские издания.

Херсонский музей Самая массовая кража века

В коллекции Херсонского художественного музея им. Шовкуненко оккупанты украли 80% ценных картин (это более 10 тыс. произведений), почему-то оставив произведения с Лениным.

Украли работы художников XIX-XX веков: Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Константина Маковского, Зинаиды Серебряковой, Михаила Врубеля, Алексея Шовкуненко, Ивана Похитонова, Михаила Андриенко-Нечитайла, Георгия Курнакова, Леоны Курнакова, Леонида Курнакова. Работы старинных немецких, итальянских, английских мастеров.

Среди них картина "Буря утихает" художника Ивана Айвазовского. Картина демонстрирует авторский метод художника, основанный на цветно-линейном построении картины.

Украденная из Херсона картина Ивана Айвазовского "Буря утихает"

Оккупанты украли единственное в Украине полотно немецкого художника Августа фон Байера "В обители настоятеля" (вторая половина XIX в.). Байер в ультраромантическом стиле изображал здания и интерьеры.

"В обители настоятеля", Август фон Байер

Некоторые картины из фонда уже нашли в Крыму. Работа Ивана Похитонова "Пикет на берегу реки. Закат", написанная в 1890-е годы маслом на дереве, "засветилась" в Центральном музее Тавриды в Симферополе.

Перевалочным пунктом для украденных картин стал Центральный музей Тавриды в оккупированном Симферополе

Там же нашлась картина "Древние стены Вильнюса" Аугустинаса Савицкаса:

"Древние стены Вильнюса" Аугустинаса Савицкаса в оккупированном Симферополе

В заложниках в Крыму полотно Алексея Шовкуненко "На Днепре", "Мокрый луг" Георгия Курнакова.

Полотно Алексея Шовкуненко "На Днепре" нашли в оккупированном Симферополе

Краеведческий музей Херсона

Из краеведческого музея забрали артефакты античного периода, средневековья, более поздних эпох, заявил сотрудник музея Михаил Пидгайный, передает Nikcenter.

Вывезли коллекции монет, оружия, сарматские украшения, экспонаты советского времени и Российской империи, антикварную мебель XVIII—XIX веков, коллекцию икон, картин и всю археологическую часть экспозиции.

Украденные предметы старины из Херсонского музея сейчас в туре по оккупированным территориям

Часть награбленного россияне вывезли в Геническ и выдают за свое культурное достояние. На видео пропагандистов сотрудники музея:

шапку гренадерскую голштинских войск ХVIII в.,

серебряный рубль второй половины ХVIII в.,

серебряную медаль "За победу над пруссаками.1759 г.",

противень налобную шапки-гренадерки ХVIII в.,

муляжи наград Суворова,

подсвечник бронзовый ХІХ ст.,

штык от ружья начала XIX в.,

артиллерийский книппель,

картины, плакаты, репродукции.

Скифское золото в Мелитополе

В одном из музеев в Мелитополе, который россияне захватили в первые дни войны, своровали самые ценные предметы, в том числе золотые изделия Скифской империи, изготовленные 2300 лет назад.

Украине нужно выяснить, что вывезено и, соответственно, подаваться в международные суды не только по поводу возвращения.

Украли графский унитаз из "Усадьбы Попова"

"Усадьба Попова" в Запорожской области была полностью разграблена россиянами

Этот замок XIX ст. с чертами североитальянского ренессанса, готическими и мавританскими чертами находится в с. Васильевка Запорожской области и называется "Усадьба Попова".

Россияне украли экспонат мраморного унитаза

В марте музей обстреляли, а затем ограбили русские военные: вынесено все, что можно было взять в руки. Украли и мраморный унитаз времен графов Поповых.

Как рассказывал "Телеграф", российские кафиры бежали из Херсона, украли енота из зоопарка. Животное стало звездой сети всего через несколько дней, поэтому российские десантники решили его использовать для собственной пропаганды. Полоскуна сделали лицом промокампании ВДВ и даже завели отдельный Telegram-канал.