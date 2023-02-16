Надгробок отамана, кістки, картини та реліквії. Підбірка нахабних крадіжок окупантів в Україні

Російські пропагандисти називають грабіж "порятунком"

Російські військові, які масово вивозять з України експонати музеїв, на днях вкрали старовинну надгробну плиту з окупованої Кінбурнської коси у Миколаївській області. Це додалося у скарбничку до кісток Потьомкіна, творів мистецтва та реліквій, які росіяни "спасли" від нудних музейних буднів в Україні.

"Телеграф" згадує, якої шкоди росіяни вже нанесли українському культурному фонду:

Навіщо росіяни поцупили надгробок

Російські пропагандисти декілька днів тому почали хвалитися історією "спасіння" надгробка першого отамана Чорноморського козацького війська Сидора Білого. Вони розповідали, що викопали могильну плиту запорізького отамана та повезли у місто Краснодар в собор Олександра Невського. Подію коментували мер Краснодара та місцеві медіа.

Скріншот із публікацій пропагандистських ЗМІ

Як виявилося згодом — викопали не ту реліквію, про яку говорили спочатку. Але справа зроблена і надгробок іншого нещасного покійника вже у Краснодарі. Хто ж це був? Херсонський краєзнавець Олексій Паталах пояснив, що росіяни вивезли надмогильну плиту командира місцевої інженерної команди Іллі Іжановича, яка колись була знайдена на Кінбурні та оформлена як пам’ятник, передає "Суспільне". Якщо придивитись — дата загибелі на надгробку (1833) не збігається із датою загибелі Сидора Білого (1788).

Кістки князя Потьомкіна

Надгробок — не найдивніше, що поцупили росіяни, бо у кінці жовтня колаборанти у Херсоні дістали з Катерининського собору останки князя Григорія Потьомкіна та вивезли з міста.

Надгробок Потьомкіна та знесення його Пам'ятника у Херсоні

Видання The New York Times пише, що викрадачам кісток довелося спуститися в склеп собору, відкрити люк у підлозі та спуститися вузьким проходом. Там перед ними мала постати проста дерев’яна труна на підвищенні, позначена одним хрестом. Під кришкою труни у невеликому чорному мішечку лежали пронумеровані череп і кістки Потьомкіна.

Також окупанти навіщось демонтували його памʼятник, вивезли на лівий берег Дніпра пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову та адміралу Федору Ушакову.

Оригінали картин Куїнджі та Айвазовського в Маріуполі

У квітні російські загарбники повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею ім. Куїнджі з Маріуполя до бойовиків так званої "ДНР".

Кінець квітня 2022, росіяни "рятують" розбомблений ними Маріуполь від мистецтва

Вивезені оригінали картин Архипа Куїнджі: "Червоний захід", "Осінь та "Ельбрус". Також вкрали оригінал картини Айвазовського "Біля берегів Кавказу", картини пейзажистів Дубовського та Калмикова, українських художників-шістдесятників Марчука та Яблонської.

Картина "Червоний захід"

Картина Архипа Куїнджі

Також росіяни вивезли з Маріуполя до Донецька унікальну колекцію медальєрного мистецтва Юхима Харабета. Колекція зберігалася у музеї, який налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах.

Всього з маріупольських музеїв до окупованого Донецька було вивезено близько 2 тис. експонатів, писали місцеві проросійські видання.

Херсонський музей. Наймасовіша крадіжка століття

В колекції Херсонського художнього музею ім. Шовкуненка окупанти вкрали 80% цінних картин (це понад 10 тис. творів), чомусь лишивши твори з Леніним.

Вкрали роботи художників XIX – XX сторіч: Костянтина Коровіна, Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі, Костянтина Маковського, Зинаїди Серебрякової, Михайла Врубеля, Олексія Шовкуненка, Івана Похитонова, Михайла Андрієнка-Нечитайла, Георгія Курнакова, Леоніда Чичкана, Гаврила Глюка. Роботи старовинних німецьких, італійських, англійських майстрів.

Серед них картина "Буря вщухає" художника Івана Айвазовського. Картина демонструє авторський метод художника, який ґрунтувався на кольорово-лінійній побудові картини.

Вкрадена з Херсону картина Івана Айвазовського "Буря вщухає"

Окупанти поцупили єдине в Україні полотно німецького художника Августа фон Байєра "В обителі настоятеля" (друга половина XIX ст.). Баєр в ультраромантичному стилі зображував будівлі та інтер’єри.

"В обителі настоятеля", Август фон Байєр

Деякі картини з фонду вже найшли в Криму. Робота Івана Похитонова "Пікет на березі річки. Захід сонця", написана в 1890-ті роки олією на дереві, "засвітилася" у Центральному музеї Тавриди у Сімферополі:

Перевалочним пунктом для вкрадених картин став Центральний музей Тавриди в окупованому Сімферополі

Там же знайшлася картина "Давні стіні Вільнюса" Аугустінаса Савіцкаса:

"Давні стіні Вільнюса" Аугустінаса Савіцкаса в окупованому Сімферополі

У заручниках в Криму полотно Олексія Шовкуненка "На Дніпрі", "Мокрий луг" Георгія Курнакова.

Полотно Олексія Шовкуненка "На Дніпрі" знайшли в окупованому Сімферополі

Краєзнавчий музей Херсону

З краєзнавчого музею забрали артефакти античного періоду, середньовіччя, більш пізніх епох, заявив співробітник музею Михайло Підгайний, передає Nikcenter.

Вивезли колекції монет, зброї, сарматські прикраси, експонати радянського часу та Російської імперії, антикварні меблі XVIII—XIX століть, колекцію ікон, картини і всю археологічну частину експозиції.

Вкрадені предмети старовини з Херсонського музею зараз в турі по окупованих територіях

Частину награбованого росіяни вивезли до Генічеська та видають за своє культурне надбання. На відео пропагандистів співробітники музею:

шапку гренадерську голштинських військ ХVIII ст.,

срібний рубль другої половини ХVIII ст.,

срібну медаль "За победу над пруссаками.1759 г.",

бляху налобну шапки-гренадерки ХVIII ст.,

муляжі нагород Суворова,

свічник бронзовий ХІХ ст.,

штик від рушниці початку ХІХ ст.,

артилерійський кніпель

картини, плакати, репродукції.

Скіфське золото у Мелітополі

В одному з музеїв у Мелітополі, який росіяни захопили в перші дні війни, поцупили найцінніші предмети, в тому числі золоті вироби Скіфської імперії, виготовлені 2300 років тому.

Україні потрібно з’ясувати, що вивезено і, відповідно, подаватися до міжнародних судів не тільки з приводу повернення.

Вкрали графський унітаз із "Садиби Попова"

"Садиба Попова" у Запорізькій області була повністю розграбована росіянами

Цей замок XIX ст. з рисами північноіталійського ренесансу, готичними та мавританськими рисами знаходиться в с. Василівка Запорізької області та називається "Садиба Попова".

Росіяни вкрали експонат мармурового унітазу

У березні музей обстріляли, а потім пограбували російські військові: винесено все, що можна було взяти в руки. Вкрали й мармуровий унітаз часів графів Попових.

Як розповідав "Телеграф", російські окупанти тікаючи з Херсона, вкрали єнота із зоопарку. Тваринка стала зіркою мережі лише за кілька днів, тому російські десантники вирішили її використати для власної пропаганди. Полоскуна зробили обличчям промокампанії ВДВ та навіть завели йому окремий Telegram-канал.