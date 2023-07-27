Стільки разом бачать уперше: на Тернопіллі знайшли древні прикраси та зброю, яким 4000 років (фото)

Знахідки експонуватимуть у Києві на виставці у середині серпня

За 10-15 км від Чорткова на Тернопіллі місцевий житель знайшов 17 бронзових браслетів та бойову сокиру з міді, яким орієнтовно 4000 років.

Як повідомила Чортківська міська рада, чоловік натрапив на речі періоду пізньої бронзи і зрозумів, що це знахідка великого масштабу. Розуміючи матеріальну цінність речей, він вирішив віддати їх на зберігання державі.

Чоловік вийшов на контакт з Наталею Горячою, яка була головною комунікаторкою з істориками й археологами. Вона і зв’язалась із Національним музеєм історії України.

Зі слів археологів, такі браслети і сокиру вже знаходили в Україні й раніше, але таку кількість цінностей в одному місці бачать вперше.

Як наголосили представники Національного музею історії України, знахідка стане цінним поповненням їхньої колекції та буде виставлена до огляду в Києві на найближчій виставці, яка відкриється у середині серпня та буде приурочена до Дня археолога.

Нагадаємо, на дні Каховського водосховища, яке обміліло після підриву російськими окупантами ГЕС, місцеві мешканці знаходять неочікувані археологічні артефакти та скарби.