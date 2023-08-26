Античный Гелон: почему обломок древней керамики с Полтавщины ценнее скифского золота

Античный город буквально соткан из сплошных загадок

Археологическая экспедиция, работавшая на Бельском городище под Котельвой Полтавской области, которое идентифицировано как античный Гелон, в одном из курганов обнаружила золотые бляшки и остатки глиняной посуды. Находки, вероятно, датируются VI веком до н.э. Об этом "Телеграфу" сообщил директор историко-культурного заповедника "Бельск" Игорь Корост.

Низкопробные штамповки

— Это и есть знаменитое скифское золото?

— Да. Но вы будете, наверное, разочарованы: у него низкая проба. В 100 г металла находится всего 48,6-50% чистого аурума. Подобные украшения археологи уже неоднократно находили в древних захоронениях на Бельском городище, и экспертизы всегда показывают их низкопробность. Более того, это штамповки: пять бляшек одного вида и три — другого. Но любая находка, даже небольшой обломок, пролежавший в земле не одно тысячелетие, это огромная ценность, позволяющая судить об уровне развития общества того времени.

Фрагмент лепной керамики скифских времен

— Давайте сначала о находках, а затем об уровне развития.

— В одном из курганов могильника Саранчевка, который исследовала экспедиция Государственного предприятия "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба Украины" под руководством Виталия Окатенко, также попались глиняный черпак, миска и горшок. Они в обломках, но после того, как реставраторы с ними поработают, будут пригодны для экспозиции в музеях. Зафиксированы также особенности конструкции деревянного перекрытия, на котором размещалась ритуальная плита. В древности люди приносили и оставляли на ней тризну.

Нынешняя находка — глиняный черпак

— Найти такие ценные артефакты, думаю, очень трудное дело, но, тем не менее, ежегодно Гелон, о котором писал древнегреческий историк Геродот, что-нибудь да и отдает научным экспедициям…

— К сожалению, древние захоронения начали грабить практически с момента их появления. А наиболее активно в этой местности курганы уничтожали в XVII—XVIII веках. Для производства пороха требовалась селитра, поэтому пороховых дел мастера прочесывали местность в поисках объектов с переотложенной почвой. При этом раскапывали и курганы, и оборонительные постройки городища. Не зря, наверное, хутор Скоробор, рядом с которым сейчас ведут раскопки, получил такое название. Оно состоит из слов "скоро" и "брать".

Все золото, которое осталось после разграбления кургана

Можно только вообразить, сколько было ценных вещей в курганах. До сих пор во время раскопок встречаются уникальные предметы, например, золотые пластинки, оформленные в скифском зверином стиле. Скифы придавали драгоценному металлу особую роль в своем мировоззрении. Они хоронили умерших в одежде, расшитой золотом, с золотыми украшениями. Скифы украшали золотом колчан и ножны, рукоятки мечей, ремни, лошадиную сбрую. Однако щедро усыпанная золотыми пластинками в форме животных одежда, конечно, не была повседневной. Скифы традиционно использовали золото в ритуальных погребениях. Я не говорю, что найденные бляшки – это сенсация, хотя такие находки встречаются не так часто.

Штампованные бляшки, которыми скифы украшали все, что могли

— Кому из древних принадлежали золотые бляшки, найденные в этом году?

— Ученые не могут ответить на этот вопрос. Более того, мы не знаем, это было одиночное или парное захоронение, поскольку в разграбленном кургане осталось только несколько фрагментов человеческих костей. Лишь после проведения ДНК-анализа можно будет говорить что-то конкретно.

Не Гелон, а сплошные загадки

— Интересно, а где же под сегодняшней Котельвой добывали золото в скифскую эпоху? Места не подскажете?

— Сырье, вероятно, было привозным, ведь скифы вели оживленную торговлю с другими племенами. Покойный археолог-скифолог, профессор Харьковского государственного университета Борис Андреевич Шрамко, изучавший Бельское городище почти 40 лет, начиная с 1958-го, обнаружил в 70-80-х годах на Восточном укреплении золотолитейную мастерскую. Возможно, в ней и работали мастера, отливавшие там бляшки, которые мы сейчас находим в курганных захоронениях.

Кроме того, там было, как показали раскопки, много других мастерских — гончарная, косторезная, а также помещения для сушки овощей, разнообразные наземные жилища и землянки, даже древний античный храм, как считал Борис Андреевич, на что указывали культовые сооружения и статуэтки.

Экспедиции под его руководством масштабно исследовали Восточное укрепление и его оборонительные сооружения, собрали колоссальную информацию о быте и планировании жилых, хозяйственных и культовых сооружений, а также огромную коллекцию вещей, дающих представление о разных сторонах жизни местного населения того времени. Это все доказывает, что оно умело работать с разными материалами и имело высокий уровень развития культуры.

— Каким был этнический состав жителей Бельского городища в скифскую эпоху?

— Это было сочетание местного населения и людей, эмигрировавших из античных колоний Северного Причерноморья. Сначала они вели между собой торговлю, а потом стали сосуществовать. В VII–VI вв. до н. э. активную роль в функционировании Бельского городища начинают играть кочевники.

— То есть хорошо укрепленное городище, занимавшее почти 5 тысяч гектаров, в котором, по мнению ученых, проживало по меньшей мере 30 тысяч населения и которое было самым большим укреплением скифского периода в Восточной Европе, не смогло противостоять набегам кочевых племен?

— Вопрос, с какой целью строили это скифское городище, дискутируется давно, однако однозначного ответа на него нет. Одни археологи говорят, что укрепления создавались для защиты от набегов скифских кочевников. Другие придерживаются версии, что оборонительные постройки были возведены вокруг Гелона совместно с номадами. Здесь требуются еще исследования.

— Тогда как такое большое поселение могло исчезнуть?

— Это тоже пока загадка. Одна из версий – военная. Вроде бы в Гелон вторгся персидский царь Дарий I со своим войском. Однако, о чем свидетельствуют наши неоднократные исследования оборонительных сооружений Бельского городища, признаков захвата или сожжения в древней крепости нет. Скорее всего, люди оставили ее по экономическим причинам. На это могло повлиять изменение климата, скажем.

Артефакты, достойные Лувра

— Каким периодом датируют самые древние находки на Бельском городище?

— Древнейшие относят к эпохе бронзы, а именно XX— XIX вв. до н.э.

— А сколько в общей сложности артефактов обнаружено за время археологических исследований?

— За сезон на Бельском городище экспедиции обнаруживают не менее 20 тысяч археологических предметов. Мы ведем учет от мельчайшего обломка посуды или кости. Не все их, конечно, можно выставлять в музейных экспозициях, не все они целые, но это бесценная информация для ученых. Многие, по мнению доцента Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Ирины Шрамко, неоднократно проводившей здесь научные экспедиции, не уступают артефактам скифского периода, выставленным в Лувре или Эрмитаже, а то и более ценные.

После реставрации эта древняя тарелка займет место в музейной экспозиции

— Если положить на условные чаши весов какое-нибудь золотое украшение и обломок кости или посуды, что перевесит?

— Далеко не всегда золото ценнее. Помню, как в 2019 году, когда экспедиция Ирины Шрамко, исследуя могильник на Скороборе, обнаружила много золотых бляшек, внимание прессы было привлечено преимущественно к этим предметам из желтого металла. А наряду с этим там были гораздо более ценные для науки! К примеру, предметы из кожи, украшенные бронзовыми изделиями, роговое блюдо с характерным оформлением в так называемом скифском зверином стиле (с изображением животных). Они бесценны для науки! Словом, иногда даже какой-нибудь небольшой керамический обломок может дать археологам больше информации, чем уцелевшее золотое украшение.

— Какой путь проходят артефакты, прежде чем появиться в экспозиции музея?

— С поля их передают на консервацию или реставрацию. Если это металлические вещи, то их возделывают в специальных растворах. Если это обломки изделий из керамики, то их пытаются собрать вместе, склеить, догипсовать. После этого руководитель археологического исследования берет их на доработку, на углубленное изучение подготовки научного отчета и публикаций. Делаются фотографии, рисунки. Дальше они передаются к нам в фондохранилище. В дальнейшем находки хранятся при требуемых уровнях температуры и влаги.

Все экспедиции по результатам исследований на древнем Гелоне передают нам находки, мы их аккумулируем. Новинки всегда представим в ведущих музейных учреждениях Харькова и Полтавы, по крайней мере, так было до полномасштабного вторжения рашистов. Выставки проходят ближе к зиме, поскольку археологи обычно заканчивают свою работу в октябре-ноябре.

Раскопка курганов как спасение

— Какова судьба музея, строительство которого было начато в Бельске в 2021 году?

— Если бы не широкомасштабная война, он, думаю, вскоре открылся бы для посетителей. Реконструкция выделенного здания пока на паузе. Мы и артефакты в начале марта прошлого года, когда велись бои за соседнюю Ахтырку, эвакуировали в одно из музейных заведений в более безопасном регионе Украины.

— С каждым годом скифские курганы становятся все ниже, ведь это фермерские земли, и выглядят они в лучшем случае, как едва заметные бугорки среди полей. Что делается для сохранения этой исторической ценности?

— Мы исследуем курганный могильник Скоробор, на котором находятся вековые курганы. Его площадь составляет около 800 гектаров! Когда-то Борис Шрамко определил, что здесь сосредоточено около тысячи захоронений. К сожалению, начиная с 90-х годов прошлого века эти земли стали распахивать. Раньше колхозы, теперь фермеры. Но у нас есть доступ к этим историческим объектам археологии. Между учеными и фермерами, к счастью, существует абсолютное сотрудничество: они пускают экспедиции в поля, предоставляют технику и всячески способствуют работам. Мы же пытаемся спасти курганы… раскопками для науки. В какой-то степени мы обречены делать археологические открытия.

Игорь Корост: "Война войной, а раскопки по расписанию"

Кроме того, совместно с Министерством культуры добиваемся внесения в государственный реестр определенных объектов археологии. Это позволит наложить на пользователей охранные обязательства и запретит распашку курганов. Допуск к памяткам для их исследования будет иметь законные основания.

Кстати, на днях в Бельском городище начала работу экспедиция Харьковского нацуниверситета им. Каразина под руководством Ирины Шрамко. Она исследует еще два кургана. Надеюсь, коллекция археологических находок нынешнего года пополнится новыми экземплярами.

Справочно. Бельское городище — крупнейшее в Европе укрепленное поселение эпохи раннего железного века и уникальный археологический объект культурного наследия Украины. Городище расположено на возвышенности между реками Ворскла и Сухая Грунь преимущественно в пределах Полтавщины, северная часть памятника находится в Ахтырском районе Сумской области.

Археологические исследования подтверждают, что в скифскую эпоху на этой территории существовал политический, экономический и культурный центр древнего предгосударственного образования племен Днепровской лесостепи. Ученые отождествляют городище с протогородом Гелоном, о котором писал древнегреческий историк Геродот. Мощные оборонительные сооружения древнего Гелона состояли из глубоких рвов и высоких валов с деревянными стенами. Мощная крепость надежно защищала жителей от нападения врагов и после повреждений восстанавливалась и усовершенствовалась.

По последним подсчетам, площадь городища занимала около 5000 га, а протяженность сложных фортификационных сооружений составляла почти 37 км.

Фото, видео предоставлены Игорем Коростом