После долгих лет судов: в Нидерландах вынесено решение по "скифскому золоту" Украины

Судебные тяжбы длились с 2014 года

В Верховном суде Нидерландов приняли решение вернуть "скифское золото" Украине. Судебные баталии продолжались почти 9 лет: россия хотела лишить Украину культурного достояния.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сейчас суд полностью отказал в кассационной жалобе "крымских музеев" и оставил в силе решение апелляции, которым были удовлетворены исковые требования Украины. Триумф справедливости будет и по другим делам, касающимся преступлений россии. Мы вернем все, что принадлежит нашей нации", — написал он.

Верховный Суд Нидерландов оставил действующим решение апелляционного суда от октября 2021 года, что "скифское золото" является частью наследия Украины. В январе 2022 года оккупанты подали апелляцию на решение суда.

Напомним, речь о том, что археологический музей в Амстердаме одолжил экспонаты из крымских музеев для собственной выставки, которая должна была проходить с февраля по август 2014 года. В марте 2014 года россия оккупировала Крым, и часть экспонатов вернули в киевский музей.

Юридически экспонаты принадлежат Украине, поэтому возвращать их в крымские музеи, которые находятся под оккупационными властями, было бы неправильно. При этом музеи в Крыму потребовали вернуть им эти экспонаты. В связи с этим амстердамский музей Алларда Пирсона, в котором находятся экспонаты, решил отдать их тем, кому разрешит суд.

Теперь, когда Верховный Суд принял это решение, спор наконец завершился.

"Решение Верховного Суда поставило точку в этом споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям", – говорится в решении суда.

"Решение Верховного Суда поставило точку в этом споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украины, а не крымским музеям", – говорится в решении суда.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что над возвращением экспонатов домой с 2014 года работали Минюст, МКИП, МИД, адвокаты Нидерландов и Украины.

Один из экспонатов коллекции "скифского золота"

"После почти 10 лет судов Верховный суд Нидерландов обязал музей Алларда Пирсона передать Национальному музею истории Украины музейные экспонаты с выставки "Крым – золотой остров в Черном море". Суд полностью отказал в кассационной жалобе крымских музеев и оставил в силе решение апелляции, которым были удовлетворены исковые требования Украины", — написал он.

Ткаченко добавил, что это историческое решение дает Украине больше уверенности в том, что впоследствии мы вернем то, что у нас украли россияне.

Отметим, в 2016 году суд первой инстанции уже принимал решение вернуть золотые экспонаты скифов Украине. Но крымские музеи, ставшие после оккупации российскими юрлицами, обжаловали решение.

Как рассказывал "Телеграф", в Мелитополе оккупанты ограбили городской музей, украв "скифское золото" и "оригинально" объяснили свой вандализм.