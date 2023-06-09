Після довгих років судів: у Нідерландах винесено рішення щодо "скіфського золота" України

У Верховному суді Нідерландів ухвалили рішення повернути "скіфське золото" Україні. Судові баталії тривали майже 9 років: росія хотіла позбавити Україну культурного надбання.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наразі суд повністю відмовив у касаційній скарзі "кримських музеїв" і залишив у силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України. Тріумф справедливості буде і в інших справах, які стосуються злочинів росії. Ми повернемо все, що належить нашій нації", — написав він.

Верховний Суд Нідерландів залишив чинним рішення апеляційного суду від жовтня 2021 року, що "скіфське золото" є частиною спадщини України. У січні 2022 року окупанти подали апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, йдеться про те, що археологічний музей в Амстердамі позичив експонати з кримських музеїв для власної виставки, яка мала відбуватися з лютого по серпень 2014 року. У березні 2014 року росія окупувала Крим і частину експонатів повернули до київського музею.

Юридично експонати належать Україні, тому повертати їх до кримських музеїв, які перебувають під окупаційною владою, було б неправильно. При цьому музеї у Криму вимагали повернути їм ці експонати. У зв'язку з цим амстердамський музей Алларда Пірсона, де перебувають експонати, вирішив віддати їх тим, кому дозволить суд.

Тепер, коли Верховний Суд ухвалив це рішення, суперечка нарешті завершилася.

"Рішення Верховного Суду поставило крапку у цій суперечці. Музей Алларда Пірсона має передати мистецькі цінності державі Україна, а не кримським музеям", – йдеться у рішенні суду.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що над поверненням експонатів додому з 2014 року працювали Мін'юст, МКІП, МЗС, адвокати Нідерландів та України.

Один з експонатів колекції "скіфського золота"

"Після майже 10 років судів Верховний суд Нідерландів зобов’язав музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України музейні експонати з виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі". Суд повністю відмовив у касаційній скарзі кримських музеїв і залишив у силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України", — написав він.

Ткаченко додав, що це історичне рішення дає Україні більше впевненості в тому, що згодом ми повернемо те, що у нас вкрали росіяни.

Зазначимо, у 2016 році суд першої інстанції вже ухвалював рішення повернути золоті експонати скіфів Україні. Але кримські музеї, які стали після окупації російськими юрособами, оскаржили рішення.

Як розповідав "Телеграф", у Мелітополі окупанти пограбували міський музей, вкравши "скіфське золото" та "оригінально" пояснили свій вандалізм.