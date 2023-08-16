Стеклянные бомбы и не только: после подрыва ГЭС на Хортице обнаружены сотни археологических находок (фото)

Стали доступны территории, которые 70 лет были покрыты водами Днепра

После подрыва Каховской ГЭС из-за резкого падения уровня воды было найдено уже немало интересных вещей — немецкие каски, пистоли и церковь Покрова. На территории национального заповедника "Хортица" уже обнаружили несколько сотен археологических находок, среди самых интересных — стеклянные бомбы, обломки средневековых бутылок и другое.

Об этом рассказали в Министерстве культуры и информационной политики.

По словам специалистов, сейчас стали доступны территории, которые 70 лет были покрыты водами Днепра. Хортицу ежедневно инспектируют, проводят рейды на аварийных участках, чтобы сберечь памятки, которые находят после отхода воды.

Древние пули

"Береговая полоса острова Хортица богата достопримечательностями истории и археологии, однако некоторые из них находятся в аварийном состоянии и нуждаются в неотложных спасительных и превентивных работах", — отметили в МКИП.

Всего с момента отступления воды было найдено несколько сотен археологических предметов из металла, керамики и дерева, а также более тысячи фрагментов керамических изделий. Среди находок – керамика, начиная со времени энеолита (6-5 тыс. до н.э.) и заканчивая XIX веком; орудие для охоты из кремня и металлические монеты.

Также найдены предметы, связанные с эпохой козачества на острове Хортица, например разнообразные мушкетные и пистолетные пули, ремни пряжки и застежки, а также детали от оружия.

Реже находят предметы из стекла, так как это очень хрупкий материал, но сотрудникам заповедника удалось обнаружить обломки средневековых бутылок и даже стеклянные бомбы.

Фрагменты стеклянных бомб

Как рассказывал "Телеграф", ранее на Хортице нашли 7-метровую лодку, возраст которой может достигать 500 лет.