Снова набатеи: археологи с помощью Google Earth нашли лагеря римских легионеров в Аравийской пустыне

Снимки вызвали немало удивления, так как опровергают известные факты о набатеях

Взгляд археологов всего мира снова привлекла история народа набатеев, остатки святилища которых были недавно найдены возле города Поццуоли в Италии.

В этот раз речь идет уже о самом Набатейском царстве, которое находилось на Ближнем востоке, в Аравийской пустыне. Именно там британские археологи обнаружили руины трех римских военных лагерей, о которых не было никаких напоминаний ни в одном древнем источнике.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кембриджского университета.

Характерно, что обнаружить остатки лагерей помогли не раскопки, а программа Google Earth, которая оперирует снимками, сделанными из космоса. Изучая фото, ученые пришли к выводу, что в пустыне находятся остатки каких-то наполовину сохранившихся сооружений, которые внешне напоминают лагеря древнеримских легионеров.

В то же время сам факт существование подобных лагерей вызывал недоумение – считалось, что присоединение Набатейского царства к Древнему Риму произошло во втором веке на добровольной основе, без завоевания.

Однако вскоре была выдвинута новая версия: набатеи действительно были союзниками Рима и участвовали в знаменитой осаде Иерусалима в 70 году нашей эры. Но после смерти последнего набатейского царя, Раббела II, в царстве начались споры о престолонаследии, и возникла угроза восхождения на трон человека с антиримскими взглядами.

Поэтому, считают сторонники идеи, римская военная кампания могла быть связана с присоединением Набатейского царства к империи.

Лагеря располагались вдоль караванного пути на территории современной Иордании и были стратегически важны из-за большого количества колодцев. Ученые считают, что лагеря использовались как места отдыха для войск, быстро перемещавшихся по долине Вади Сирхан, что говорит о возможности внезапного появления легионеров в центре Набатейского царства.

Лагеря представляют собой расположенные друг напротив друга временные прямоугольные укрепления — такие легионеры строили во время дальних походов.

Сейчас исследователи планируют экспедицию в Аравийскую пустыню, чтобы изучить руины на местности и подтвердить или опровергнуть теорию о завоевании римлянами набатеев. Возможно, удастся найти какие-то артефакты, которые смогут показать истинное положение вещей.

Ранее сообщалось о том, что в соседнем с Иордании Израиле была обнаружена "платежная ведомость" римского легионера, датированная примерно тем же периодом – 72-м годом нашей эры.