Знов набатеї: археологи за допомогою Google Earth знайшли табори римських легіонерів в Аравійській пустелі

Знімки викликали чимало подиву, оскільки спростовують відомі факти про набатії.

Увага археологів усього світу знову прикута до історії народу набатеїв, залишки святилища яких недавно знайшли біля міста Поццуолі в Італії.

Цього разу йдеться вже про саме Набатейське царство, яке знаходилося на Близькому сході, в Аравійській пустелі. Саме там британські археологи виявили руїни трьох римських військових таборів, про які не було жодної згадки в стародавніх джерелах.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кембриджського університету.

Характерно, що знайти залишки таборів допомогли не розкопки, а програма Google Earth, яка оперує знімками, зробленими з космосу. Вивчаючи фото, вчені дійшли висновку, що в пустелі знаходяться залишки якихось споруд, що наполовину збереглися, і які зовні нагадують табори давньоримських легіонерів.

Справа в тому, що сам факт існування подібних таборів викликав здивування – вважалося, що приєднання Набатейского царства до Стародавнього Риму відбулося у другому столітті на добровільній основі, без завоювання.

Однак незабаром було висунуто нову версію: набатеї дійсно були союзниками Риму і брали участь у знаменитій облозі Єрусалима в 70 році нашої ери. Але після смерті останнього набатейського царя, Раббела II, в царстві почалися суперечки про спадкоємство престолу, і виникла загроза сходження на трон людини з антиримськими поглядами.

Тому, вважають прихильники ідеї, римська військова кампанія могла бути пов’язана з приєднанням царства Набатейського до імперії.

Табори розташовувалися вздовж караванного шляху на території сучасної Йорданії і були стратегічно важливими через велику кількість колодязів. Вчені вважають, що табори використовувалися як місця відпочинку для військ, які швидко переміщалися по долині Ваді Сірхан, що говорить про можливість раптової появи легіонерів у центрі царства Набатейського.

Табори є розташовані один навпроти одного тимчасові прямокутні укріплення — такі легіонери будували під час далеких походів.

Наразі дослідники планують експедицію до Аравійської пустелі, щоб вивчити руїни на місцевості та підтвердити чи спростувати теорію про завоювання римлянами набатеїв. Можливо, вдасться знайти якісь артефакти, які зможуть показати справжній стан речей.

Раніше повідомлялося про те, що в сусідньому з Йорданією Ізраїлі було виявлено "платіжну відомість" римського легіонера, датовану приблизно тим самим періодом — 72-м роком нашої ери.