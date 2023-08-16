Скляні бомби і не лише: після підриву ГЕС на Хортиці виявлено сотні археологічних знахідок (фото)

Стали доступними території, які 70 років були покриті водами Дніпра

Після підриву Каховської ГЕС через різке падіння рівня води було знайдено чимало цікавих речей — німецькі каски, пістолі та церкву Покрови. На території національного заповідника "Хортиця" вже виявили кілька сотень археологічних знахідок, серед найцікавіших — скляні бомби, уламки середньовічних пляшок та інше.

Про це розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики.

За словами фахівців, наразі стали доступні території, які 70 років були покриті водами Дніпра. Хортицю щодня перевіряють, проводять рейди на аварійних ділянках, щоб зберегти пам’ятки, які знаходять після відходу води.

Стародавні кулі

"Берегова смуга острова Хортиця багата на пам’ятки історії та археології, проте деякі з них перебувають в аварійному стані і потребують невідкладних рятівних і превентивних робіт", — зазначили в МКІП.

Всього з моменту відступу води було знайдено кілька сотень археологічних предметів із металу, кераміки та дерева, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів. Серед знахідок – кераміка, починаючи з часу енеоліту (6-5 тис. е.) і закінчуючи ХІХ століттям; знаряддя для полювання з кременю та металеві монети.

Також знайдені предмети, пов’язані з епохою козацтва на острові Хортиця, наприклад, різноманітні мушкетні та пістолетні кулі, ремені пряжки та застібки, а також деталі від зброї.

Рідше знаходять предмети зі скла, оскільки це дуже тендітний матеріал, але співробітникам заповідника вдалося виявити уламки середньовічних пляшок і навіть скляні бомби.

Фрагменти скляних бомб

Як розповідав "Телеграф", раніше на Хортиці знайшли 7-метровий човен, вік якого може досягати 500 років.